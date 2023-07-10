В Батайске произведен монтаж станка плазменной и газовой резки металла ULTRATHERM MTRP-2090

Компания «СПИКОМ» изготовила и смонтировала очередной станок плазменной резки ULTRATHERM MTRP-2090 для промышленного предприятия г. Батайск.

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— Станок термической резки имеет размер стола 2000×9000мм, на портале установлен плазмотрон «Hypertherm MAXPRO 200» для фигурной плазменной резки металла, а также газовый резак «GCUT» для резки металла толщиной до 200мм.

— Станок выполнен с трубным устройством «TUBESYST PRO 530/300-9» для фигурной резки круглых труб диаметром до 530мм, профильных труб сечением до 300×300мм длиной до 9м.

— Источник плазмы INCUT-200. Толщина резки на прожиг до 30мм, резка с края до 60мм.

— Управление станком осуществляется при помощи профессионального промышленного контроллера SPM-10, установленного на портале станка.

— Магнитное крепление плазматрона с возможностью автоматической установки под разными углами для продольной резки металла со снятием фаски.

- Система умной вытяжки делает процесс вытяжки более эффективным, позволяет применять менее мощные и менее дорогие вытяжные вентиляторы, а также снижает выброс теплого воздуха из помещения цеха в холодное время года.

Производитель станков плазменной и газовой резки металла: Группа Компаний «СПИКОМ», г. Барнаул.