Курганмашзавод досрочно отгрузил Минобороны России партию БМП-3

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Курганмашзавод (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») досрочно отгрузил Минобороны России новые, а также прошедшие капитальный ремонт боевые машины пехоты БМП-3.

«Курганмашзавод» опережающими темпами отгрузил очередную партию боевых машин пехоты в рамках гособоронзаказа. В июне закрыты контракты с Минобороны России со сроком исполнения в ноябре как по поставке новых БМП-3, так и БМП-3 после капитального ремонта. Всего за первое полугодие текущего года предприятие изготовило 95% продукции от общего объема выработки за 2022 год", — сообщили в холдинге.

Боевая машина пехоты БМП-3 разработана во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения (СКБМ), изготовитель — КМЗ. Вместимость — три члена экипажа и до семи десантников. Плавающая машина вооружена пушкой калибра 100 мм с возможностью запуска управляемых ракет и тремя (спаренный и два курсовых) пулеметами калибра 7,62 мм. Масса — 18,7 т, скорость по шоссе — 70 км/ч. Состоит на вооружении с 1987 года.

Также в конце июня была отгружена первая партия боевых машин пехоты БМП-2 с модернизацией под боевой модуль «Бережок».

Фото — https://topwar....3-i-bmp-2m.html