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Производство

На Иркутском литейно-механическом заводе Ригель-Сиб сошла с конвейера обновлённая серия смесителей.

Обновлённая серия АврораОбновлённая серия Аврора © avatars.mds.yandex.net

На Иркутском литейно-механическом заводе «Ригель-Сиб» в июне 2023 года сошла с конвейера обновлённая серия смесителей «Аврора» в стильном чёрном цвете с элементами хрома.

Эта серия полюбилась покупателям за эксклюзивный дизайн, чёткость линий, надёжность и качество исполнения. Массивные модели с цельнолитыми корпусами из высокачественной латуни не оставят никого равнодушным. У смесителя для мойки излив также отлит путём кокильного литья из латуни высокого качества.

Механообработка деталей произведена на высокоточных станках с ЧПУ, что позволяет идеально соблюсти геомерию деталей.

Смесители укомплектованы качественными комплектующими, которые подарят удобство и надёжность в использовании.

На каждом этапе производственного цикла детали проходят контроль, готовые смесители проходят 100% контроль на герметичность на специальном опрессовочном стенде. Гарантия — 5 лет.


производство, литьё, смесители, Иркутск, сделано в России, новинка
  • Nelton Nelton
    11.07.2309:11:33

    Дизайн мне нравится, молодцы.

    #1265513
    • Нет аватара RIGEL-SIB
      11.07.2309:14:29

      Доброго времени суток! Благодарим за отклик!   

      #1265514
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