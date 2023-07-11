На Иркутском литейно-механическом заводе Ригель-Сиб сошла с конвейера обновлённая серия смесителей.

Обновлённая серия Аврора © avatars.mds.yandex.net

На Иркутском литейно-механическом заводе «Ригель-Сиб» в июне 2023 года сошла с конвейера обновлённая серия смесителей «Аврора» в стильном чёрном цвете с элементами хрома.

Эта серия полюбилась покупателям за эксклюзивный дизайн, чёткость линий, надёжность и качество исполнения. Массивные модели с цельнолитыми корпусами из высокачественной латуни не оставят никого равнодушным. У смесителя для мойки излив также отлит путём кокильного литья из латуни высокого качества.

Механообработка деталей произведена на высокоточных станках с ЧПУ, что позволяет идеально соблюсти геомерию деталей.

Смесители укомплектованы качественными комплектующими, которые подарят удобство и надёжность в использовании.

На каждом этапе производственного цикла детали проходят контроль, готовые смесители проходят 100% контроль на герметичность на специальном опрессовочном стенде. Гарантия — 5 лет.