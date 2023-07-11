На Иркутском литейно-механическом заводе Ригель-Сиб сошла с конвейера обновлённая серия смесителей.
Обновлённая серия Аврора © avatars.mds.yandex.net
На Иркутском литейно-механическом заводе «Ригель-Сиб» в июне 2023 года сошла с конвейера обновлённая серия смесителей «Аврора» в стильном чёрном цвете с элементами хрома.
Эта серия полюбилась покупателям за эксклюзивный дизайн, чёткость линий, надёжность и качество исполнения. Массивные модели с цельнолитыми корпусами из высокачественной латуни не оставят никого равнодушным. У смесителя для мойки излив также отлит путём кокильного литья из латуни высокого качества.
Механообработка деталей произведена на высокоточных станках с ЧПУ, что позволяет идеально соблюсти геомерию деталей.
Смесители укомплектованы качественными комплектующими, которые подарят удобство и надёжность в использовании.
На каждом этапе производственного цикла детали проходят контроль, готовые смесители проходят 100% контроль на герметичность на специальном опрессовочном стенде. Гарантия — 5 лет.
- Иркутский литейно-механический завод Ригель-Сиб в январе 2023 года выпустил новую модель смесителя.
- На Иркутском литейно-механическом заводе Ригель-Сиб выпущена новая модель смесителя.
- Иркутский литейно-механический завод Ригель-Сиб выпустил новые модели смесителей для мойки
11.07.2309:11:33
11.07.2309:14:29