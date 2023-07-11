Самосвал БЕЛАЗ с двигателем Коломенского завода приступил к эксплуатации в Кузбассе

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1 июля 2023 года самосвал БЕЛАЗ-75304 грузоподъёмностью 220 тонн, оснащенный отечественным двигатель-генератором 16-36ДГ мощностью 1700 кВт, производства Коломенского завода (входит в состав ТМХ-Энергетические решения), успешно завершил свой первый рейс на Краснобродском угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь».

Испытания новой техники в карьере продлятся до декабря текущего года. Новый среднеоборотный восьмицилиндровый дизель-генератор, созданный Коломенским заводом специально для карьерного самосвала, отвечает самым современным требованиям по мощности и удельному расходу топлива, имеет больший ресурс и требует меньших затрат на техническое обслуживание и ремонт по сравнению с импортными двигателями 16-36ДГ может быть использован как для постройки новых, так и для ремоторизации уже эксплуатируемых самосвалов. Конструкция двигатель-генератора создана специалистами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ.

Реализация проекта по созданию импортонезависимого самосвала БЕЛАЗ-75304 стала возможной благодаря стратегическим соглашениям между ТМХ и БЕЛАЗом. Во втором полугодии 2023 года Коломенский завод намерен построить для БЕЛАЗа не менее 20 двигателей 8ЧН26/26 для сборки опытно-промышленной партии карьерных самосвалов, создание которой намечено на 2023-2024 гг. ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках группы ТМХ инжиниринговые компании «ТМХ Инжиниринг» и «Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1