Как мы разрабатываем серверы в России

На производственной площадке в особой экономической зоне «Исток» в наукограде Фрязино компания «Инферит» выпускает около 300 000 единиц компьютерной и серверной техники. Нашим клиентам мы помогаем снизить риски, которые несут параллельный импорт и приобретение серверов у иностранных компаний: они касаются работы службы поддержки, замены компонентов, технического обслуживания.

Рассказываем подробнее о том, как происходит разработка новых серверов.

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Иностранные производители оборудования и программного обеспечения могут либо отключить возможность управлять своими продуктами, либо перестать оказывать техническую поддержку. На это не влияют ни заключённые договоры, ни внесённая предоплата, ни полная оплата их услуг.

Эти риски можно избежать, если приобретать произведённые в стране «белые» серверы. Дополнительным стимулом является господдержка.

Специалисты «Инферит Техники» разрабатывают различные конфигурации оборудования, оптимизируют его под конкретные запросы заказчика. Изготовление платформы и материнских плат на контрактных производствах осуществляются согласно проектам R&D-департамента компании, сборка осуществляется на собственной производственной площадке во Фрязино.

Процесс осуществляется в несколько этапов:

Этап 1. Сбор данных

Компания работает с более чем тысячей клиентов из ряда отраслей, включая нефтегазовую отрасль, государственный, финансовый телекоммуникационный секторы. Обратная связь и личное общение, собственная экспертиза, анализ продуктов, существующих на рынке, позволяют изучить потребности предприятий.

Этап 2. Подготовка технического задания

Разработка решений в индивидуальном порядке ведётся в плотном взаимодействии с заказчиками, которые озвучивают свои потребности. При этом наиболее востребованные идеи и функционал в итоге могут выйти в серийное производство.

Этап 3. Заказ разработки

После подготовки технического задания со стороны компании и контрактного производства формируются R&D-команды. Производство рассматривает возможность выполнения конкретного задания. На этом этапе важно найти наиболее эффективное решение задачи.

Например, может быть необходимо добавить к двум USB портам на фронтальной панели сервера порт VGA. Команда со стороны производства может сообщить, что это невозможно, и предложить заменить на VGA один из USB. Если это решение не подходит, предстоит достаточно долгий процесс переговоров и поиска вариантов.

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Этап 4. Получение сэмплов

Продукт, созданный совместными усилиями, необходимо протестировать. В случае, если результат удовлетворяет всем требованиям, начинается производство. В иных случаях необходимо возвращаться к предыдущим этапам и дорабатывать сервер.

Этап 5. Производство

На этом этапе происходит закупка необходимых компонентов заводом, упаковка готовой продукции, производство отдельных компонентов на мощностях азиатских и российских предприятий.

Этап 6. Сборка серверов

В наукограде Фрязино, на площадке компании «Инферит», производится сборка серверов. Здесь же модели могут быть оптимизированы под заказчика, добавлены необходимые компоненты, предустановлено программное обеспечение.

Этап 7. Продажи

На этапе продажи и технического обслуживания мы получаем новую обратную связь. Эти данные позволяют улучшать продукцию.

Четырёхъюнитовый сервер производства «Инферит»:

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