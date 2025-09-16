«Гравитон» разработал линейку устройств для кибербезопасности
Линейка состоит из сетевых платформ для защиты критически важных объектов страны. Они предназначены для запуска различных сетевых приложений безопасности: межсетевых экранов, VPN, SD-Wan и других. Устройства могут быть использованы для создания доверенных программно-аппаратных комплексов в соответствиями с требованиями Постановления Правительства РФ
Серия устройств включает в себя сетевые платформы разного уровня производительности: от настольных до серверных решений для монтажа в стойку 19″. Кроме того, есть решение для создания шлюза безопасности в системах АСУТП — российский промышленный компьютер П200, а также решение С250 на новейшем CPU Amston Lake.
Преимущества сетевых платформ «Гравитон»:
🔺продукты с долгим сроком жизни и высокой надежностью — используются CPU версии Embedded,
🔺гибкая архитектура решения для любых проектов,
🔺гарантия бесперебойных поставок продукции за счет больших складских запасов активных компонентов в России.
Архитектура платформ соответствует новым требованиям правительства (п/п от 8 июля 2025 года № 1030), предъявляемым к созданию средств защиты информации ОКПД 2 (26.20.40.140).
Сетевые платформы разрабатываются и производятся в России, внесение в реестр Минпромторга России запланировано до конца 2025 года. Доступны образцы для тестирования.
