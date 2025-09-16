Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 22
Компания Гравитон Информационные технологии

«Гравитон» разработал линейку устройств для кибербезопасности

© t.me

Линейка состоит из сетевых платформ для защиты критически важных объектов страны. Они предназначены для запуска различных сетевых приложений безопасности: межсетевых экранов, VPN, SD-Wan и других. Устройства могут быть использованы для создания доверенных программно-аппаратных комплексов в соответствиями с требованиями Постановления Правительства РФ от 14.11.2023 № 1912.

Серия устройств включает в себя сетевые платформы разного уровня производительности: от настольных до серверных решений для монтажа в стойку 19″. Кроме того, есть решение для создания шлюза безопасности в системах АСУТП — российский промышленный компьютер П200, а также решение С250 на новейшем CPU Amston Lake.

Преимущества сетевых платформ «Гравитон»:

🔺продукты с долгим сроком жизни и высокой надежностью — используются CPU версии Embedded,

🔺гибкая архитектура решения для любых проектов,

🔺гарантия бесперебойных поставок продукции за счет больших складских запасов активных компонентов в России.

Архитектура платформ соответствует новым требованиям правительства (п/п от 8 июля 2025 года № 1030), предъявляемым к созданию средств защиты информации ОКПД 2 (26.20.40.140).

Сетевые платформы разрабатываются и производятся в России, внесение в реестр Минпромторга России запланировано до конца 2025 года. Доступны образцы для тестирования.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт