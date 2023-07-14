В Подмосковье запустили производство тёплых полов

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Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ») из городского округа Мытищи запустила производство электрических тёплых полов.

ГК «ССТ» специализируется на производстве нагревательных кабелей, систем электрообогрева и специальной электротехники. В 2023 году группа запустила производство электрических теплых полов нового поколения. Планируемый объём производства составит порядка 700 тысяч комплектов теплых полов в год и более.

Продукция будет выпускаться под торговыми марками «Русское Тепло» и OneKeyElectro. Основа теплого пола — нагревательный кабель, который укладывается под напольное покрытие в слой плиточного клея или в слой цементно-песчаной стяжки — в зависимости от технических характеристик.

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ГК «ССТ» первой в России в 1993 году наладила выпуск полностью отечественных систем обогрева типа тёплый пол, добавив в жизни миллионов россиян новый уровень домашнего комфорта. ГК «ССТ» фактически создала российский рынок электрических тёплых полов, сделав этот продукт надёжным, доступным каждой семье и удобным в использовании.

В 2019 году по условиям сделки с европейской компанией ГК «ССТ» временно приостановила производство тёплых полов.

В 2023 году, отвечая на растущую потребность российских потребителей в качественной электротехнической продукции отечественного производства, ГК «ССТ» возобновила производство электрических тёплых полов нового поколения.

В июле тёплые полы новых торговых марок «Русское Тепло» и OneKeyElectro появятся на полках DIY-сетей, у дистрибьюторов и в официальном интернет-магазине b2b.warm-on.ru. Ассортимент включает электрические нагревательные кабели, нагревательные маты и терморегуляторы.

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