В России впервые вывели спутники на орбиту из кубсата

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Совсем недавно в космос отправился СтратоСат ТК-1 — МКА с шестью пикосатами, созданный Геосканом и Стратонавтикой. А 11 июля в 9:40 прошло успешное раскрытие контейнера, и крошечные спутники отправились в самостоятельный полет: они вышли на связь и уже передают телеметрию. Это было первое в истории России выведение спутников в космос с помощью кубсата.

Разработчики платформы «Геоскан 3U», которая послужила основой для СтратоСата ТК-1, заранее подготовилась к этому событию: со дня запуска проводили проверки работоспособности систем, принимали радиомаяк, устанавливали устойчивую радиосвязь между наземной станцией управления и спутником в УВЧ-диапазоне. После первых приготовлений наши специалисты провели первичную стабилизацию аппарата и проверили готовность камеры к съемке: сделали фотографию и видеозапись, которые успешно получили на наземную станцию.

10 июля, перед выпуском пикосатов, команда разработчиков определила текущую ориентацию спутника и изменила ее так, чтобы во время открытия контейнера камера была направлена на Землю — благодаря этому фотографии в результате получились без засветки. После этого на аппарат было отправлено полетное задание на следующий день.

Утром 11 июля на СтратоСате ТК-1 в штатном режиме прошли все команды: включение фотокамеры, пережигание ниток, открытие створок третьего юнита материнского МКА, начало съемки видео камерой Geoscan HRCAM-S и фотографии резервной камерой низкого разрешения, отделение пикоспутников и запись видео в память аппарата. Снимки отделения наши специалисты уже получили, а видео будет приходить частями — в УВЧ-диапазоне небольшая скорость передачи.

«Пикоспутники, которые были выведены в космос, могут поместиться на ладони — их размер всего от 5*5*5 и 5*5*10 см. Но при такой компактности в них заложен функционал передачи сообщений через космос и даже орбитальной фотосъемки. Основное назначение запущенной группы пикоспутников — образовательные мероприятия для школьников и студентов в рамках программы Space-π. Один из аппаратов несет на себе полезную нагрузку, разработанную и изготовленную челябинскими школьниками самостоятельно. Над другими пикоспутниками вместе с инженерами компаний „Стратонавтика“ и „МКС“ работали ученики и студенты из Самары, Москвы, Подольска. А аппарат, собранный с компанией „РуВДС“, представляет собой первый космический веб-сервер с функцией отправки сайтов прямо с орбиты. Материнский МКА „СтратоСат ТК-1“ создавался совместно с Геосканом. Новый формат спутников делает возможным запуск собственного космического аппарата в 10 раз дешевле, чем у наиболее распространенного формата CubeSat», — комментирует Денис Ефремов, директор компании «Стратонавтика».

Сам СтратоСат ТК-1 продолжает передавать телеметрию и снимки радиолюбителям по всему миру — ему был присвоен номер для отслеживания NORAD 57167 и позывной RS52S.