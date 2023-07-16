В аэропорту Домодедово открыли новую двухуровневую эстакаду

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Московский аэропорт Домодедово в рамках ввода в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала Т2 открыл двухуровневую эстакаду. Её запуск позволит повысить транспортную доступность воздушной гавани, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вдоль здания пассажирского терминала построена транспортная развязка, которая обеспечит циркуляцию наземного общественного и личного транспорта при подъезде к аэропорту с разделением потоков «на прилёт» и «на вылет». Строительство эстакады началось в 2016 году, в 2018-м закончен первый этап, в ходе которого был построен верхний уровень эстакады. Длина верхнего уровня эстакады составляет более 700 м., нижнего — 560 м. Проектная длина эстакады оставляет 1140 м, ширина — 30 м, а пропускная способность всей развязки — 43 тысячи автомобилей в сутки.

Автомобилисты попадают на шестиполосную эстакаду после того, как въезжают на территорию аэропорта с трассы А-105. Дорога проходит вдоль пассажирского терминала, где специально для посадки и высадки пассажиров построена дополнительная полоса, огибает многоуровневую парковку и спускается к выезду на федеральную трассу.

Дорожная развязка в Домодедово — технически сложное сооружение, приспособленное для проезда крупногабаритных транспортных средств массой по 25 тонн на ось. Уменьшить высоту пролётов, но сохранить при этом высокую несущую способность позволил преднапряжённый бетон, который использовался при строительстве.

Кроме того, благодаря новым технологиям сведено до минимума число стыковочных швов на дорожном полотне. Автомобилисты проезжают по абсолютно ровной поверхности 118 метров.