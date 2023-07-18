В Магнитогорске открылась вторая очередь проекта «Притяжение»

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В канун Дня металлурга открыта вторая очередь городского курорта «Притяжение» — масштабного проекта по преобразованию городской среды. К уже освоенной площади парка добавилось более 100 гектаров благоустроенной территории.

Один из основных объектов второй очереди «Притяжения» — искусственный видовой холм высотой 36 м. На его вершине оборудована смотровая площадка. На холме созданы трассы со всесезонным покрытием для начинающих сноубордистов и горнолыжников, для катания на тюбингах и занятий маунтинбайком. Готовится к открытию зиплайн-троллей — металлический трос длиной 440 метров, по которому можно совершить скоростной спуск к искусственному озеру.

Озеро состоит из двух водоемов — верхнего и нижнего, между которыми сформирован многоуровневый каскад. Общая площадь зеркала озера — 12 га, максимальная глубина — около 6 м. Над водоемом построен видовой мост протяженностью 400 м. К услугам гостей — лодочная станция и пляж, остров для пикников, экологическая тропа, парящая над водной гладью сцена.

Проект парка стал лауреатом приза зрительских симпатий PremiodelPubblico Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини-2022» сразу в двух номинациях.

В настоящее время в рамках развития городского курорта «Притяжение» продолжается строительство объектов следующей очереди, в числе которых детский крытый парк развлечений, объекты флоры и фауны. Среди перспективных проектов «Притяжения» — фристайл-арена, четырёхзвёздочный отель, а также строительство городских терм.

© verhneuralsk.gov74.ru

© verhneuralsk.gov74.ru

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© gubernator74.ru

© verhneuralsk.gov74.ru

© gubernator74.ru

© gubernator74.ru

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