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Города и сёла России

В Магнитогорске открылась вторая очередь проекта «Притяжение»

 © verhneuralsk.gov74.ru

В канун Дня металлурга открыта вторая очередь городского курорта «Притяжение» — масштабного проекта по преобразованию городской среды. К уже освоенной площади парка добавилось более 100 гектаров благоустроенной территории.

Один из основных объектов второй очереди «Притяжения» — искусственный видовой холм высотой 36 м. На его вершине оборудована смотровая площадка. На холме созданы трассы со всесезонным покрытием для начинающих сноубордистов и горнолыжников, для катания на тюбингах и занятий маунтинбайком. Готовится к открытию зиплайн-троллей — металлический трос длиной 440 метров, по которому можно совершить скоростной спуск к искусственному озеру.

Озеро состоит из двух водоемов — верхнего и нижнего, между которыми сформирован многоуровневый каскад. Общая площадь зеркала озера — 12 га, максимальная глубина — около 6 м. Над водоемом построен видовой мост протяженностью 400 м. К услугам гостей — лодочная станция и пляж, остров для пикников, экологическая тропа, парящая над водной гладью сцена.

Проект парка стал лауреатом приза зрительских симпатий PremiodelPubblico Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини-2022» сразу в двух номинациях.

В настоящее время в рамках развития городского курорта «Притяжение» продолжается строительство объектов следующей очереди, в числе которых детский крытый парк развлечений, объекты флоры и фауны. Среди перспективных проектов «Притяжения» — фристайл-арена, четырёхзвёздочный отель, а также строительство городских терм.

 © verhneuralsk.gov74.ru

 © verhneuralsk.gov74.ru

 © gubernator74.ru

 © gubernator74.ru

 © verhneuralsk.gov74.ru

 © gubernator74.ru

 © gubernator74.ru

https://guberna...tyazhenie-26647

Источник: https://verhneuralsk.gov74.ru/verhneuralsk/view/news.htm?id=11230474

Челябинская область, Магнитогорск, парк, Притяжение
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    18.07.2314:11:52

    Помню «Огни Магнитогорска-Магнитки» — было время в 30-ых когда название этого города гремело на весь мир — тоже в силу своей звучности!

    Без Магнитки трудно было бы выковать оружие Победы!

    Было время похуже — условия труда, плохая экология. Но созданный в Советское времена большой задел не пропал и работает, развиваясь как на благо страны, так и жителей Магнитогорска.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:13 18.07.23
    #1265828
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