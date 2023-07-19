В Сатке Челябинской области открылся Ледовый дворец

© aif-s3.aif.ru

Строительство ледовой арены в Сатке началось в мае 2021 года. Проект государственно-частного партнерства реализован в рамках концессионного соглашения при финансовом участии Группы Магнезит.

Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию, оздоровительных мероприятий и региональных спортивных соревнований. Зрительские трибуны рассчитаны на 409 посадочных мест.

В ФОКе разместился спортивный зал с ледовым полем размером 60*30 м и два блока административно-бытовых помещений по торцам здания. Общая площадь комплекса — 4 409 кв.м. Так, на первом этаже расположены спортивный зал с ледовым полем, раздевалки с душевыми, помещение льдоуборочного комбайна, касса, гардероб, буфет, пункт проката и медпункт, административные кабинеты, технические помещения, санузлы. А на втором этаже обустроены хореографический и тренажерный зал, раздевалки, бросковая зона, радиорубка, административные кабинеты и техпомещения.

В ходе торжественного открытия комплекса состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по развитию спорта между администрацией Саткинского района, ФОКом «Ледовая Арена Сатка» и областной спортивной школой «Трактор». Аналогичное соглашение подписано со спортивной школой олимпийского резерва «Тодес». Задачами сотрудничества сторон в рамках настоящего соглашения являются всестороннее развитие и поддержка физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, проведение районных программ спортивно-массовой направленности.

© gubernator74.ru

© gubernator74.ru

© gubernator74.ru

© gubernator74.ru

© gubernator74.ru

https://chel.ai..._medium=desktop