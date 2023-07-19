Костромской СМЗ сдал десятое промерное судно «Сапсан» проекта 3330

На Костромском судомеханическом заводе госкомиссия подписала приемочный акт на промерное судно проекта 3330 «Сапсан», предназначенное для ФБУ «Администрация Амурского бассейна».

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Судно класса РРР «X РМС 1,2 А», построенное по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках реализации мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, стало десятым в серии из 11 судов, строящихся по госконтракту в 2020 — 2023 гг.

Для выполнения промерных работ и гидрографических изысканий судно оборудовано современным высокоточным, высокоскоростным автоматизированным промерным комплексом, позволяющим выполнять сплошное сканирование дна акватории, создание 3D — рельефа дна акватории, расчеты и контроль объемов дноуглубительных работ.

Технические характеристики: длина габаритная — 18,1 м; ширина габаритная — 3,2 м; высота борта — 0,95 м; осадка по КВЛ — 0,5 м; мощность главных двигателей — 184 кВт; экипаж/изыскательская партия — 2/4 чел.; автономность — 2 суток.