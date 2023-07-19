Костромской СМЗ сдал десятое промерное судно «Сапсан» проекта 3330
На Костромском судомеханическом заводе госкомиссия подписала приемочный акт на промерное судно проекта 3330 «Сапсан», предназначенное для ФБУ «Администрация Амурского бассейна».
Судно класса РРР «X РМС 1,2 А», построенное по заказу ФКУ «Речводпуть» в рамках реализации мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, стало десятым в серии из 11 судов, строящихся по госконтракту в 2020 — 2023 гг.
Для выполнения промерных работ и гидрографических изысканий судно оборудовано современным высокоточным, высокоскоростным автоматизированным промерным комплексом, позволяющим выполнять сплошное сканирование дна акватории, создание 3D — рельефа дна акватории, расчеты и контроль объемов дноуглубительных работ.
Технические характеристики: длина габаритная — 18,1 м; ширина габаритная — 3,2 м; высота борта — 0,95 м; осадка по КВЛ — 0,5 м; мощность главных двигателей — 184 кВт; экипаж/изыскательская партия — 2/4 чел.; автономность — 2 суток.
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