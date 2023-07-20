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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Калужской области фермер расширил хозяйство благодаря господдержке

 © nikatv.ru

В 2009 году началось строительство фермы на 150 свиноматок. Сейчас предприятие активно ведёт селекционную работу и использует технологические решения, которые соответствуют требованиям биологической безопасности.

На данный момент в 13 современных зданиях содержатся более 32 тысяч голов свиней.

Особое внимание уделяется вопросам чистоты на производстве и контролю качества продукции на всех этапах производства,

— рассказали в минсельхозе Калужской области.

Таким образом, огромную роль в развитии предприятия сыграла поддержка государства.
Источник: https://nikatv.ru/news/economy/vkal...hozyaystvo-blagodarya-gospodderzhke

модернизация, АПК, Калужская область
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