В Калужской области фермер расширил хозяйство благодаря господдержке
В 2009 году началось строительство фермы на 150 свиноматок. Сейчас предприятие активно ведёт селекционную работу и использует технологические решения, которые соответствуют требованиям биологической безопасности.
На данный момент в 13 современных зданиях содержатся более 32 тысяч голов свиней.
Особое внимание уделяется вопросам чистоты на производстве и контролю качества продукции на всех этапах производства,
— рассказали в минсельхозе Калужской области.
Таким образом, огромную роль в развитии предприятия сыграла поддержка государства.
- АО «Транснефть — Дружба» завершило модернизацию оборудования на НПС в Тамбовской области
- В Самарской области начали производить лекарство для лечения COVID-19
- Постсирийская модернизация: Ми-28НМ и Ка-52М
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!