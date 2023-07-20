Почти миллион единиц сантехники произвели на «Самарском Стройфарфоре»

Сантехника на заводе «Самарский Стройфарфор» производится из керамической массы, которая готовится по уникальной технологии. Процесс создания каждого изделия длится около трёх суток.

На конечной стадии сантехника обжигается в туннельных печах в течение 18-ти часов. Температура плавно поднимается от 40 до 1200 градусов, а потом так же плавно снижается.

По итогам первых шести месяцев 2023 года производство санитарных изделий на заводе «Самарский Стройфарфор» идёт в плановых показателях, сопоставимых с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии 2023 года сотрудники промышленного предприятия создали более 985 000 санитарных изделий. Из них 312 000 унитазов, более 248 000 умывальников, а также другие санитарные изделия торговых марок SANITA и SANITA LUXE: пьедесталы, биде, писсуары. Они используются в домах и учреждениях России и за рубежом.

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Генеральный директор завода «Самарский Стройфарфор» Павел Мисюля: «На заводе действует строгий контроль. Каждое изделие имеет свой уникальный номер, сотрудники лично отвечают за продукт на каждом этапе его жизненного цикла, что позволяет поддерживать неизменно высокое качество наших торговых марок».

Это как раз тот случай, когда самарское — значит, надёжное!