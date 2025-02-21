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Ivan_82 21 февраля 2025, 16:16 62 Дорожное строительство

Как изменилась транспортная инфраструктура Москвы за 2024 год

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В 2024 году в Москве построили 8 станций метро и 17,4 км линий. Открылось движение по Троицкой ветке, в составе которой уже работают «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка», «Новомосковская». Также пассажиров стала принимать новая конечная станция Сокольнической линии «Потапово».

А всего с 2011 года построили и реконструировали 255,5 км линий, 123 станции и 12 электродепо метро и МЦК. Сеть метро выросла в 1,8 раза.

 © www.mos.ru

Железнодорожная инфраструктура увеличилась на 7 важных объектов:

  • новый вестибюль на Белорусском вокзале;
  • южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово МЦД-1;
  • северный вестибюль станции Москва-Сити (бывшая Тестовская) МЦД-4 с выходом к Мукомольному проезду и территории проекта «Большой Сити»;
  • надземный переход через улицу Ленина в составе московского городского вокзала Зеленоград — Крюково МЦД-3;
  • крытую пешеходную галерею, которая обеспечила интеграцию станции Кутузовская МЦД-4 с метро;
  • новый вестибюль станции Москва-Сити МЦК, который обеспечил интеграцию МЦК с МЦД-4;
  • новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3.

Всего с 2011 года без учета МЦК в Москве построили 284,9 км железнодорожных путей, открыли 22 новых и реконструировали 33 существующих остановочных пункта.

 © www.mos.ru

Развивалась и улично-дорожная сеть — построено 100 км дорог, 25 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

В том числе завершилась многолетняя программа реконструкции транспортных развязок на МКАД, в рамках которой возвели и реконструировали 22 сложнейших искусственных сооружения. Среди наиболее значимых выполненных проектов:

  • транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе;
  • продление южного направления МСД за МКАД;
  • участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Новомосковская» до улицы Эдварда Грига;
  • путепровод в районе 24-25-го километра Ленинградского шоссе;
  • дублер Калужского шоссе;
  • путепровод через пути МЦД-1, соединяющий улицы 800-летия Москвы и Инженерную;
  • пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, связывающий стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную;
  • мост через Москву-реку в створе улицы Мясищева;
  • велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки в Нагатинском Затоне.

А всего с 2011 года построили 1460 км дорог, что составляет около 25% от существующей улично-дорожной сети. В том числе возвели 454 новых тоннеля, эстакады и моста — количество искусственных транспортных сооружений выросло на 65%. Также появилось 328 новых внеуличных пешеходных переходов.

 © www.mos.ru

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Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/12405050/

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