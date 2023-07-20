Импортозамещение в деле
Конвейерная печь для пиццы Abat ПЭК-800М прошла полный тест в ДОДО ПИЦЦА, и теперь она рекомендована для всех франчайзи в регионе ЕВРАЗИЯ.
Сотрудничество продолжается. Буквально вчера в одной из новых точек ДОДО ПИЦЦЫ в Москве установили печь для пиццы ПЭК-800М.
Наш партнер, CEO компании «Альфторг» Артур Вихарев, а также главный конструктор ООО «Элинокс» Юрий Герасимов после настройки и запуска печи, торжественно выпекли первую партию пиццы на пицце печи Abat Результат всех порадовал. Пицца получилась просто изумительной, именно такой, какой ее все любят.
Источник: https://abat.ru
- Abat представил туннельную посудомоечную машину МПТ-2000К с пальчиковым конвейером
- Abat представил предмоечный стол СПМП-7-7
- Abat представил ротационный пекарский шкаф РПШ-10-6-4П
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!