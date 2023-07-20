Импортозамещение в деле

Конвейерная печь для пиццы Abat ПЭК-800М прошла полный тест в ДОДО ПИЦЦА, и теперь она рекомендована для всех франчайзи в регионе ЕВРАЗИЯ.

Сотрудничество продолжается. Буквально вчера в одной из новых точек ДОДО ПИЦЦЫ в Москве установили печь для пиццы ПЭК-800М.

© abat.ru

© abat.ru

Наш партнер, CEO компании «Альфторг» Артур Вихарев, а также главный конструктор ООО «Элинокс» Юрий Герасимов после настройки и запуска печи, торжественно выпекли первую партию пиццы на пицце печи Abat Результат всех порадовал. Пицца получилась просто изумительной, именно такой, какой ее все любят.

© abat.ru