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Авиация

На опытном самолёте SSJ-New идёт отработка бортовых систем при работающих двигателях

 © aviation21.ru

В Производственном центре Корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре начались отработки бортовых систем SSJ-New при запущенной маршевой силовой установке.

В целях ускорения программы испытаний на опытном образце самолёта используются франко-российские двигатели SaM146. При этом системы гидравлики и электроснабжения, которые обеспечивают управление самолётом и работу всех приборов на борту — уже российские, и пробные пуски двигателей позволят проверить корректность их работы.

В дальнейшем планируется провести наземные гонки двигателей в различных режимах и приступить к рулёжкам и пробежкам по аэродрому.
Источник: https://aviation21.ru/na-opytnom-sa...stem-pri-rabotayushhix-dvigatelyax/

SSJ new, Иркут
  • Badassgoliath Badassgoliath
    20.07.2317:47:33

    В целях ускорения программы испытаний на опытном образце самолёта используются франко-российские двигатели SaM146.

    С нетерпением ждём сами понимаете чего.

    #1265917
  • Alexander V Alexander V
    20.07.2317:52:39

    С новыми двигателями будут опять эти же испытания проводить?

    #1265918
    • Badassgoliath Badassgoliath
      20.07.2317:56:35

      С новыми двигателями будут опять эти же испытания проводить?

      По идее, вряд ли. Иначе о каком «ускорении программы испытаний» может идти речь, если эту программу надо будет заново прогонять?

      #1265919
      • Alexander V Alexander V
        20.07.2318:26:01

        Я плохо представляю, что они там ускоряют. Любые мало-мальские изменения это новая история с испытаниями.

        #1265921
        • Badassgoliath Badassgoliath
          20.07.2320:09:42

          Ну наверное с новыми движками испытания тоже будут, но в объеме немного меньшем, чем если бы они начали именно с них. Надо думать, что некоторые составляющие систем управления можно испытывать сами по себе, вне зависимости от разновидности двигателей. Тут вряд ли будет какое-то существенное ускорение, конечно. Ведь настоящие испытания пойдут с новыми движками.

          #1265923
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          20.07.2322:54:51

          Много чего в самолете не связано с двигателем и не зависит от него. И поэтому эти элементы можно испытывать уже сейчас.

          #1265931
  • Е.Юрий Е.Юрий
    20.07.2320:17:16

    Пора бы уже птичке обрести родное название, в традициях отечественного авиастроения. Новость хорошая!

    #1265924
  • Нет аватара mu6anja
    21.07.2300:41:10

    Ну да, всё российское, кроме названия.

    #1265933
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