На опытном самолёте SSJ-New идёт отработка бортовых систем при работающих двигателях

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В Производственном центре Корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре начались отработки бортовых систем SSJ-New при запущенной маршевой силовой установке.

В целях ускорения программы испытаний на опытном образце самолёта используются франко-российские двигатели SaM146. При этом системы гидравлики и электроснабжения, которые обеспечивают управление самолётом и работу всех приборов на борту — уже российские, и пробные пуски двигателей позволят проверить корректность их работы.

В дальнейшем планируется провести наземные гонки двигателей в различных режимах и приступить к рулёжкам и пробежкам по аэродрому.