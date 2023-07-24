На орбиту Земли выведена аппаратура Ростеха для прогнозирования чрезвычайных ситуаций

Бортовой инфракрасный фурье-спектрометр для дистанционного зондирования Земли, созданный специалистами холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех совместно с учеными МГТУ им. Н.Э. Баумана и Исследовательского центра имени М.В. Келдыша, выведен на орбиту в составе метеоспутника «Метеор-М».

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Устройство контролирует состояние атмосферы планеты и помогает прогнозировать природные катаклизмы.

Прибор ИКФС-2 измеряет исходящее тепловое излучение поверхности Земли. Данные, собранные устройством, содержат не только метеорологическую информацию, но и сведения о составе атмосферы. Уже сегодня ИКФС-2 помогает повысить точность измерений в метеорологии, экологии, климатологии и других отраслях науки.

«Фурье-спектрометр, выведенный на орбиту в комплектации метеоспутника, следит за перепадами давления, температуры, влажности, контролирует концентрацию газов в тропосфере. Это позволяет метеорологам более точно прогнозировать изменения погоды, в том числе в области экстремальных значений. На практике это поможет спасать человеческие жизни — заблаговременно готовить оповещения о надвигающихся ураганах, цунами, смерчах и прочих природных аномалиях», — сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Созданием ИКФС-2 занимались сотрудники Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ) совместно со специалистами Научно-исследовательского института информатики и систем управления МГТУ им. Н.Э. Баумана и Государственного научного центра РФ «Исследовательский центр имени М.В. Келдыша».

«Аналогичный прибор, созданный на нашем предприятии, помогал следить за инфракрасными спектрами поверхности и атмосферы Земли в течение последних восьми лет. Он превысил предположительный срок своей службы на три года. По итогам полетной проверки наши специалисты доработали спектрометр и выпустили его модифицированную версию с расширенными функциями. Уверен, что и в этот раз устройство продемонстрирует наилучшие результаты», — сказал генеральный директор КМЗ Александр Новиков.

Справка:

Красногорский завод им. С.А. Зверева входит в число ведущих предприятий России в области оптического и оптико-электронного приборостроения. КМЗ разрабатывает, испытывает и серийно производит устройства различного назначения и широкой сферы применения.