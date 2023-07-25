Лоцманской службой Мурманского филиала осуществлена лоцманская проводка ТЛ-1 завода «Арктик СПГ-2»

Лоцманская служба Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» в лице 8 высокопрофессиональных лоцманов в период с 20 по 21 июля 2023 года успешно осуществила лоцманскую проводку первой технологической линии (ТЛ-1) завода «Арктик СПГ-2».

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В ходе лоцманской проводки сооружение было выведено из сухого дока № 1 Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), расположенного в поселке Белокаменка Мурманской области, и отбуксировано на выход из Кольского залива.

ТЛ-1 состоит из основания гравитационного типа, на котором установлено верхнее строение (технологические модули). Длина сооружения составляет почти 332 м, ширина — 154 м, высота — более 30 м. Площадь основания сооружения составляет более 51 тыс. кв. м, а водоизмещение — более 637 тыс. тонн.

© www.rosmorport.ru

Торжественная церемония отправки прошла в ЦСКМС, который был специально создан для изготовления, сборки и установки подобных модулей. Это первый, не имеющий аналогов в мире, завод по серийному производству СПГ-линий на основаниях гравитационного типа.

© www.rosmorport.ru

В операции было использовано шесть морских буксиров, два многофункциональных судна и восемь портовых буксиров.

Для успешного выполнения лоцманской проводки подобного крупногабаритного сооружения лоцманы Мурманского филиала специально принимали участие в предварительном компьютерном моделировании операций по выводу ТЛ-1 из сухого дока и буксировке на выход из Кольского залива.

© www.rosmorport.ru

После благополучного завершения операции по выводу ТЛ-1 из Кольского залива сооружение будет отбуксировано по Северному морскому пути к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове. Ожидается, что буксирный ордер прибудет к месту назначения через три недели.