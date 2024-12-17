Новый радиотехнический пост СУДС в Калининграде введен в эксплуатацию

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На мысе Гвардейский введен в эксплуатацию новый автоматизированный радиотехнический пост АРТП-5, построенный Калининградским управлением Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». Разрешение на ввод объекта выдало Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области. В честь завершения строительства коллектив управления провел церемонию запуска.

АРТП-5 представляет собой металлическую башню высотой 61 метр, которая совмещает функции маяка Гвардейский. На технологических площадках башни размещено современное оборудование: береговая радиолокационная станция, базовые станции автоматизированной информационной системы, радиостанции ОВЧ морской подвижной службы, автоматические метеостанции, камеры навигационного ТВ-наблюдения, радиорелейная станция резервной связи, а также вспомогательные системы и маячное оборудование с системой мониторинга.

Новый радиотехнический пост обеспечивает:

предоставление информационных услуг для судов на подходах к международному морскому терминалу в городе Пионерский, предназначенному для приема круизных и грузопассажирских судов;

помощь в судовождении, организацию движения судов и радиолокационный контроль за их передвижением в зоне действия АРТП-5.

На данный момент ведутся работы по подготовке системы управления движением судов (СУДС) Калининград и береговой станции морского района А2 ГМССБ к освидетельствованию, запланированному на май 2025 года. Работы связаны с завершением реконструкции и техническим перевооружением объектов, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

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