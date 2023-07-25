Отечественные экзоскелеты для предотвращения производственного травматизма

В цехе обогащения урана АО «ПО „Электрохимический завод“ (предприятие Топливной компании Росатома „ТВЭЛ“ в ЗАТО Зеленогорск Красноярского края) прошла презентация промышленного экзоскелета.

© www.rosatom.ru

Экзоскелет уже применяют в работе аппаратчики газоразделительного производства.

Автором идеи стал один из аппаратчиков цеха, который обосновал необходимость использования изделий в повседневной работе (стандартная практика на производствах Росатома — регулярное направление предложений по улучшению). В частности, это целесообразно при замене тяжелых емкостей в стесненных условиях на коллекторе конденсации сбросной установки, а также на стенде фреонирования. Применение экзоскелета позволяет снизить нагрузку на работников на тех участках, где физический труд пока ещё не может быть полностью механизирован. Оно обеспечивает уменьшение нагрузки на опорно-двигательный аппарат, что способствует снижению усталости работника, уменьшает риск травматизма и профессиональных заболеваний, повышает производительность труда.

Модель экзоскелета, выбранная при анализе рынка, может использоваться не только при переноске, поднятии и опускании грузов, но и при работе с инструментом на весу. Перечень операций может быть расширен в ходе опытной эксплуатации. Вес изделия — 4,1 кг, рассчитан на подъем грузов до 50 кг и следующие габариты оператора: рост — от 164 до 187 см, вес — от 50 до 120 кг. Экзоскелет не требует времени на внедрение — „надел и работаешь“.

Следующий этап — накопление опыта и анализ эксплуатации этих устройств. Первые предложения по доработкам уже направлены в компанию-изготовитель. В случае успеха пилотного проекта этот опыт может быть тиражирован на других предприятиях Топливной компании Росатома „ТВЭЛ“.

"Самый важный актив атомной отрасли — это люди. Необходимо использовать любую возможность, чтобы оптимизировать и облегчить труд работников. Их безопасность и здоровье — наш безусловный приоритет», — отметила заместитель генерального директора АО «ПО ЭХЗ» по управлению персоналом Ирина Дуборезова.

Справка:

АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск) производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».