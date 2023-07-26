Благоустройство улицы Кирова в городе Глазов

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Улица Кирова связывает несколько рекреационных зон и общественных центров города, поэтому основной задачей было сделать ее максимально удобной для пешеходного транзита. Кроме того, она соединяет районы разного времени постройки, становясь, таким образом, маршрутом, повествующим об истории города, так появилась концепция «Линии истории».

Чтобы сделать улицу Кирова максимально комфортной для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов движения нужно было сбалансировать профиль улицы и сделать ее удобной и безопасной. До благоустройства улица имела узкие тротуары, широкую проезжую часть (8 м на две полосы движения), приподнятую над уровнем тротуара в отдельных местах на 0,5 м. Вдоль проезжей части с обеих сторон были канавы, ливневая канализация отсутствовала. При этом этот участок улицы был и остается одной из наиболее интенсивно используемых городских территорий.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

В результате реализации проекта улица Кирова претерпела серьезные изменения: движение стало односторонним, появились парковочные карманы, вместо открытых канав была организована ливневая канализация. Кроме того, на улице появилась новая остановка общественного транспорта, два новых пешеходных перехода, двусторонняя велодорожка, отделенная буферными зонами от других участников городских потоков.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Все интересные места на улице объединены «линией истории» — прогулочным маршрутом, выложенным из гранитной брусчатки. Вдоль него установлены информационные стенды, рассказывающие о городских легендах и интересных фактах из жизни Глазова. Вся навигация выполнена на русском и удмуртском языках.

Для раскрытия идентичности в архитектурные решения заложены паттерны, найденные в истории места, его современном состоянии и преставлении жителей о будущем территории.

Вдоль улицы появились небольшие скверы — уютные пространства разной тематической направленности с арт-объектами и функциональными площадками: Место памяти, Место открытий, сквер Юности, Место мудрости, Место силы, Музыкальный сквер.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

В «Месте личности» размещена аллея скульптур, связанных с историческими событиями города. Аллея наодится возле здания, где в начале 19 века располагалась пересыльная тюрьма. В основе идеи — линейная выставочная композиция, не мешающая транзитному потоку.

В «Месте открытий», решенном в виде рощи, представлены растения северной Удмуртии и арт-объект — лось. Чтобы наполнить пространство комфортом, здесь появилась скамейка для сбора туристических групп, флагштоки, а также велопарковки для посетителей.

Сквер «Место юности» посвящен воспоминаниям о годах советской власти в истории Глазова: симметричная осевая композиция с памятником соответствует духу мемориальных зон советской эпохи. В архитектурных решениях использована красная плитка, как символ советской власти, и в то же время отражение «кирпичного города».

Сквер «Место мудрости» посвящен Удмуртским легендам и дореволюционной история Глазова. На территории сквера, в качестве арт-объекта «КРЕЗЬ», сохранена лиственница, в которую ударила молния. В композиции сквера использованы мотивы удмуртских узоров и традиционный материал — дерево. Навес «Лабиринт истории» — место временных уличных экспозиций музея. Пространство в центре, ограниченное амфитеатрами, предназначено для проведения культурных мероприятий, организованных ДЮЦ и Краеведческим музеем.

«Место силы» — сквер символизирует технологическое прошлое, настоящее и будущее города, связанное с заводом. Арт-объект таблица Менделеева рассказывает об элементах, которые для изготовления продукции градообразующее предприятие.

«Место ощущений»: в стилистических решениях малых архитектурным форм используются как силуэты, так и функции музыкальных инструментов: интерактивные музыкальные МАФ, игровая площадка в форме барабанов. Для проведения концертов на открытом воздухе предусмотрены сцена и амфитеатр.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru