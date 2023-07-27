Симферополь до 2014 г. и после

Когда не нужно лишних слов…

Было:

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Стало:

© cont.ws

Было:

© cont.ws

Стало:

© cont.ws

Было:

© cont.ws

Стало:

© cont.ws

Было:

© cont.ws

Стало:

© cont.ws

Было:

© cont.ws

Стало:

© cont.ws

Было:

© cont.ws

Стало:

© cont.ws

Было:

© cont.ws

Стало:

© cont.ws

Было:

© cont.ws

Стало:

© cont.ws

Было:

© cont.ws

Стало:

© cont.ws

Было:

© cont.ws

Стало:

© cont.ws

Было:

© cont.ws

Стало:

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Конечно, в этом альбоме представлены далеко не все изменения Симферополя за последние девять лет, к сожалению, качество фотографий не самое лучшее.