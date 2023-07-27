Симферополь до 2014 г. и после
Когда не нужно лишних слов…
Было:
Стало:
Было:
Стало:
Было:
Стало:
Было:
Стало:
Было:
Стало:
Было:
Стало:
Было:
Стало:
Было:
Стало:
Было:
Стало:
Было:
Стало:
Было:
Стало:
Конечно, в этом альбоме представлены далеко не все изменения Симферополя за последние девять лет, к сожалению, качество фотографий не самое лучшее.
Источник: https://cont.ws/@alex581210/2584748
- Новости благоустройства территорий
- Новости благоустройства городов России
- Новости благоустройства территорий
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!