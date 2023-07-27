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Города и сёла России

Симферополь до 2014 г. и после

Когда не нужно лишних слов…

Было:

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Стало:

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Было:

 © cont.ws

Стало:

 © cont.ws

Было:

 © cont.ws

Стало:

 © cont.ws

Было:

 © cont.ws

Стало:

 © cont.ws

Было:

 © cont.ws

Стало:

 © cont.ws

Было:

 © cont.ws

Стало:

 © cont.ws

Было:

 © cont.ws

Стало:

 © cont.ws

Было:

 © cont.ws

Стало:

 © cont.ws

Было:

 © cont.ws

Стало:

 © cont.ws

Было:

 © cont.ws

Стало:

 © cont.ws

Было:

 © cont.ws

Стало:

 © cont.ws

Конечно, в этом альбоме представлены далеко не все изменения Симферополя за последние девять лет, к сожалению, качество фотографий не самое лучшее.
Источник: https://cont.ws/@alex581210/2584748

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благоустройство, архитектура, общество, развитие, Крым
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