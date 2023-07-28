«Свеза» нарастила долю продаж фанеры в Африку

Крупнейшему производителю березовой фанеры в мире «Свеза» с начала 2023 года удалось нарастить собственную долю продаж среди российских поставщиков березовой фанеры в Африку. Останавливаться на достигнутом компания не намерена. В рамках деловой миссии, которую организует Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) на экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка, «Свеза» презентует свою продукцию.

Масштабное мероприятие соберет в Санкт-Петербурге 27-28 июля представителей из 49 африканских делегаций, половина из которых будет представлена главами государств и правительств. Также более 90 африканских компаний подтвердили свое участие в B2B-встречах.

Страны Африки — перспективное направление, которое группа «Свеза» развивает не один год. В ходе деловой миссии РЭЦ на саммите она представит свою продукцию из фанеры для разных сегментов. Кроме того, делегация «Свезы» запланировала переговоры с представителями семи строительных компаний из Камеруна, Алжира, Анголы и других государств.

«Мы достаточно давно начали работу по диверсификации портфеля клиентов. Отдельные перспективные направления, такие как страны Африки, мы планомерно развиваем уже несколько лет. Благодаря этому за пять месяцев 2023 года компания нарастила собственную долю продаж среди российских поставщиков в этот регион на 38%. Отдельно хочу выразить благодарность РЭЦ, который оказывает всестороннюю поддержку бизнесу для развития отношений с зарубежными партнерами», — прокомментировал Алексей Ляпунов, руководитель направления по продажам на рынке Африки компании «Свеза».

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«Российские компании демонстрируют активный интерес в поиске партнеров в странах Африки и готовы предлагать качественную и конкурентную продукцию, в том числе лесопромышленного комплекса. Российский экспортный центр поддерживает компании и помогает в поиске новых партнеров в регионе. Деловая миссия в рамках саммита Россия-Африка — один из инструментов такой поддержки», — отметила Елена Смирнова, директор по поддержке экспорта ЛПК Российского экспортного центра.