На крупнейшей международной выставке в сфере информационных технологий Gitex Global 2025, которая проходит в Дубае с 13 по 17 октября, представили один из мощнейших автономных роверов российского производства «Пиранья» для промышленных объектов. У ровера много применений: мониторинг и патрулирование, инспектирование объектов, логистика и различные задачи для промышленных и охранных предприятий. Об этом рассказали в компании-разработчике «Дронсхаб».

Решение представлено в рамках коллективного стенда Made in Moscow Московского экспортного центра.

«Главная особенность платформы в том, что она может не только перевозить на себе различное навесное оборудование и полезную нагрузку массой до 300 кг, но еще и буксировать грузы массой до 500 кг. При всем этом, и управляющий софт, и сам аппарат полностью российской разработки, производится в Москве, и на 80% состоит из отечественных комплектующих», — рассказал генеральный директор компании «Дронсхаб» Максим Томских.

«Пиранья» предназначена для решения широкого спектра различных задач. На платформу можно установить различное специализированное оборудование для охраны, мониторинга и патрулирования территорий: например, тепловизоры, акустические камеры, радары, газоанализаторы или аварийные маяки. Задний привод, управляемые передние колёса, шасси повышенной проходимости, защита от влаги и возможность эксплуатации при температурах от -25°C до +40°C позволяют использовать решение в условиях различных производств, в том числе промышленных.

«Ровер работает в автономном режиме, также им можно управлять дистанционно из любой точки страны с помощью облачного сервиса DH:CloudControlCenter, куда передается видеопоток с бортовых камер и телеметрия, и который позволяет задавать роверу маршруты, сценарии выполняемых действий, отслеживать состояние ровера и его взаимодействие с наземной инфраструктурой и многое другое», — добавил Максим Томских.

В настоящее время ровер применяется на различных предприятиях для охраны периметра, перевозки грузов и патрулирования.