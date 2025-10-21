Московская компания «Дронсхаб» на международном экспортном форуме «Сделано в России», который проходит в Москве 21 октября, впервые представила новую версию автономного ровера «Пиранья». Наземная платформа является одним из самых мощных аппаратов на российском рынке и предназначена для мониторинга, патрулирования, инспектирования объектов и логистики грузов массой до 800 кг.

Ровер способен перевозить различное навесное оборудование и полезную нагрузку массой до 300 кг и буксировать грузы массой до 500 кг. Аппарат и управляющий софт полностью разработаны в России. Уровень локализации комплектующих — 80%. «Пиранья» работает в автономном режиме или дистанционно из любой точки мира с помощью облачного сервиса DH: Cloud Control Center. Аппарат оснащен задним приводом и шасси повышенной проходимости, температурный режим для эксплуатации варьируется от -25°C до +40°C.

«После накопления опыта эксплуатации мы внесли в конструкцию аппарата доработки, которые делают работу с ним еще комфортнее и эффективнее. Например, ровер теперь оснащен самофокусирующимися фарами и линзованной оптикой для улучшенной видимости в любых условиях. Также мы реализовали выкатной механизм аккумуляторного отсека, что позволяет производить „горячую“ замену батарей и минимизировать простои. Помимо этого, подъемные механизмы крышки капота теперь активируются автоматически по нажатию кнопки», — рассказал генеральный директор компании «Дронсхаб» Максим Томских.

Также среди важных изменений — дополнительные решения по пыле- и влагозащите, которые гарантируют стабильную работу даже в дождливую погоду, защищая внутренние компоненты от влаги, а увеличенная ширина ровера обеспечивает лучшую устойчивость.

В настоящее время «Пиранья» применяется на различных предприятиях, а также в аэропорту Пулково для доставки багажа.