После капермонта открылся психоневрологический диспансер в Сургуте

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Психиатрическое и наркологическое отделения со стационарами на 280 койко-мест, а также клиническая лаборатория, теперь располагаются в помещениях, отвечающих всем требованиям оказания медицинской помощи.

Об этом телеканалу СТВ рассказал главный врач БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» Андрей Новиков.

«Ремонт проводился для устранения тех недостатков, которые могли оказать влияние на качество медицинского лечения и безопасность нахождения пациентов. Эти недостатки в ходе ремонта были устранены», — отметил руководитель медучреждения.

Также в новом здании функционирует лаборатория с экспертным оборудованием для проведения химико-токсикологических исследований на обнаружение наркотических и иных токсических веществ.

«Введенный в эксплуатацию обновленный корпус позволяет качественно повысить уровень оказания специализированной помощи людям с психическими и наркологическими расстройствами. Улучшить и ускорить процесс медицинского сопровождения пациентов за счет применения современных методик и полипрофессонального подхода, тем самым достигая хороших результатов в лечении пациентов», — подчеркнули в депздраве ХМАО.

Все это время медикам и пациентам приходилось размещаться во втором здании на ул. Профсоюзов, построенному по типовому проекту детского сада. После переезда основных отделений больницы в корпус на ул. Юности, в здании на ул. Профсоюзов останется детские поликлиника и стационар на 30 коек, как было до ремонта, а также будут развернуты реабилитационные стационарное и нестационарное подразделения.