ООО «ПКФ «СВ-ХИМ» запустило новый цех в Дзержинске Нижегородской области

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27 июля открылся новый производственный цех на ПКФ «СВ-ХИМ» в Дзержинске Нижегородской области.

Ввод в эксплуатацию нового цеха позволит увеличить объём выпуска продукции с 35 до 50 тысяч тонн в год.

ПКФ «СВ-ХИМ» — это современная производственная площадка, расположенная в восточной промзоне Дзержинска. Компания производит более 200 наименований масел, смазок, охлаждающих и тормозных жидкостей.

В 2023 году предприятие отметило 25-летнию юбилей. Продукция широко востребована в различных отраслях промышленности, включая автомобильную, металлургическую, химическую и другие отрасли. Каждая партия проходит строгий контроль качества собственной исследовательской лаборатории.

Предприятие ведёт планомерную работу по расширению собственных мощностей. Так, за предыдущие два года удалось более чем в три раза расширить существующий комплекс — с 5 до 17 тысяч кв. метров.

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