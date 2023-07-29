Новое оборудование для перевозки спутников

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В компании «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» разработан и изготовлен новый контейнер для транспортировки космических аппаратов.

Контейнер оснащён инженерными системами автоматического поддержания заданных параметров по климатическим условиям, чистоте и механическим нагрузкам. Их соблюдение необходимо для бережной перевозки космических аппаратов разными видами транспорта.

Конфигурация нового контейнера отличается от предыдущей версии, кроме того его длина увеличена с 9 до 11 метров. Это позволит перевозить в нём космические аппараты массой до 3500 кг. Также контейнер оснащён опорой-кантователем, предназначенной для перевода спутника из горизонтального в вертикальное положение. А специальная система амортизации убережёт аппарат от виброударных воздействий.

© iss-reshetnev.ru

В настоящее время специалисты проводят испытания контейнера для подтверждения его технических характеристик в условиях эксплуатации. По завершению всего комплекса проверок контейнер будет использоваться для транспортировки космических аппаратов с территории АО «РЕШЕТНЁВ» на космодром.

24.07.2023