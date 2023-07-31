На Ярославском СЗ спустили на воду водолазный катер «Спасатель Николай Ремизов»

Водолазный катер «Спасатель Николай Ремизов» спустили на воду на Ярославском судостроительном заводе (Ярославская область).

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Судно названо в честь спасателя МЧС Николая Ремизова, погибшего в Сочи 20 ноября 1997 года. Катер с рыбаками терпел бедствие в море во время шторма из-за отказа двигателя. Снять людей решили с помощью вертолета МИ-8, сбросив спасательную лестницу. Однако неожиданно вертолет рухнул в море. Спасатель Николай Ремизов получил травмы и не смог выбраться из тонущего вертолета. Увековечить его имя в названии судна приказал министр Александр Куренков.

Катер будет работать в Южном поисково-спасательном отряде МЧС России. Он предназначен для поисковых и водолазных работ на глубине до 60 метров. Всего Ярославский судостроительный завод построит два таких судна.