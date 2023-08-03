В Юбилейном Саратовской области открылась новая поликлиника
В поселке Юбилейный в Саратове открылась полноценная детская поликлиника, рассчитанная на прием до 300 пациентов в день.
К учреждению прикреплены 9,8 тыс. детей. Теперь там работают узкие специалисты по всем направлениям, проводится ультразвуковая, функциональная и лабораторная диагностика, оказывается неотложная помощь; есть прививочный и процедурный кабинеты.
Для пациентов тут сделаны электронное табло с расписанием приема врачей, игровая зона, комната для кормления грудных детей и детей раннего возраста. Режим работы — с 8 до 20 часов по будням, с 9 до 14 в выходные и праздничные дни.
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