Корпус реактора для энергоблока № 7 АЭС «Тяньвань» прибыл на строительную площадку в Китай

Корпус реактора для энергоблока № 7 АЭС «Тяньвань», сооружаемого в Китае при участии Инжинирингового дивизиона Росатома, прибыл на строительную площадку, преодолев морской путь из России менее чем за два месяца.

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Днем ранее на объект были доставлены четыре парогенератора, три корпуса главного циркуляционного насосного агрегата и барботер.

«Согласно контрактным обязательствам российская сторона при реализации проекта АЭС „Тяньвань“ обеспечивает поставку оборудования для „ядерного острова“ станции, его шеф-монтаж и шеф-наладку. Корпус реактора, изготовленный в России для седьмого блока, сегодня прибыл на стройплощадку, и после всех необходимых производственных и контрольных процедур будет установлен в проектное положение», — сообщил вице-президент по проектам в Китае и перспективным проектам АО «Атомстройэкспорт» Алексей Банник.

В настоящее время на седьмом энергоблоке АЭС «Тяньвань» завершена установка купола здания реактора. Этому предшествовала установка и монтаж полярного крана внутри здания, благодаря которому специалисты смогут установить в проектное положение корпус реактора и другое крупногабаритное оборудование в здании.

Корпус реактора ВВЭР-1200, вес которого составляет 334,2 тонны, а длина — 12 м, перед установкой пройдет входной контроль в соответствии с регламентными требованиями. В состав комиссии войдут представители китайского заказчика, специалисты Инжинирингового дивизиона Росатома и компании-производителя оборудования — «Атоммаш».

Справка:

Тяньваньская АЭС — самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. В настоящее время сооружаются два энергоблока по российскому проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200. Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему страны миллионы киловатт энергии. 8 июня 2018 года в Пекине был подписан Межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200. С российской стороны контракт был подписан Инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом», с китайской — предприятиями корпорации CNNC. В соответствии с этими документами российская сторона спроектировала «ядерный остров» АЭС, а также поставит ключевое оборудование «ядерного острова» для обоих блоков. Также были подписаны следующие исполнительные контракты: контракт на технический проект для энергоблоков № 7 и № 8; генеральный контракт для энергоблоков № 7 и № 8. Работы по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 начались 19 мая 2021 года.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт — АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы — проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации.

Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира.

Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты.

Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.