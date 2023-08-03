Корпус реактора для энергоблока № 7 АЭС «Тяньвань» прибыл на строительную площадку в Китай
Корпус реактора для энергоблока № 7 АЭС «Тяньвань», сооружаемого в Китае при участии Инжинирингового дивизиона Росатома, прибыл на строительную площадку, преодолев морской путь из России менее чем за два месяца.
Днем ранее на объект были доставлены четыре парогенератора, три корпуса главного циркуляционного насосного агрегата и барботер.
«Согласно контрактным обязательствам российская сторона при реализации проекта АЭС „Тяньвань“ обеспечивает поставку оборудования для „ядерного острова“ станции, его шеф-монтаж и шеф-наладку. Корпус реактора, изготовленный в России для седьмого блока, сегодня прибыл на стройплощадку, и после всех необходимых производственных и контрольных процедур будет установлен в проектное положение», — сообщил вице-президент по проектам в Китае и перспективным проектам АО «Атомстройэкспорт» Алексей Банник.
В настоящее время на седьмом энергоблоке АЭС «Тяньвань» завершена установка купола здания реактора. Этому предшествовала установка и монтаж полярного крана внутри здания, благодаря которому специалисты смогут установить в проектное положение корпус реактора и другое крупногабаритное оборудование в здании.
Корпус реактора ВВЭР-1200, вес которого составляет 334,2 тонны, а длина — 12 м, перед установкой пройдет входной контроль в соответствии с регламентными требованиями. В состав комиссии войдут представители китайского заказчика, специалисты Инжинирингового дивизиона Росатома и компании-производителя оборудования — «Атоммаш».
Справка:
Тяньваньская АЭС — самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. В настоящее время сооружаются два энергоблока по российскому проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200. Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему страны миллионы киловатт энергии. 8 июня 2018 года в Пекине был подписан Межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200. С российской стороны контракт был подписан Инжиниринговым дивизионом Госкорпорации «Росатом», с китайской — предприятиями корпорации CNNC. В соответствии с этими документами российская сторона спроектировала «ядерный остров» АЭС, а также поставит ключевое оборудование «ядерного острова» для обоих блоков. Также были подписаны следующие исполнительные контракты: контракт на технический проект для энергоблоков № 7 и № 8; генеральный контракт для энергоблоков № 7 и № 8. Работы по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 начались 19 мая 2021 года.
Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт — АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы — проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации.
Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира.
Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты.
Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.
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