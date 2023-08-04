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На базе НПФ «Моссар» в Марксе открылось новое контрактное производство электронных модулей для российских производителей потребительской электроники. Об этом рассказали в пресс-службе министерства промышленности и энергетики Саратовской области. Общий объем инвестиций в производственную линию составил около 300 млн руб. Для выпуска сложной электронной продукции на предприятии реконструировали корпус площадью 4,7 тыс. кв.м. Это позволило создать около 100 новых рабочих мест.

В сентябре прошлого года говорилось, что речь идет о материнских платах. По информации предприятия, ближайшие аналоги этой продукции ранее поставлялись из Китая, Тайваня, Вьетнама. Мощности производства на «Моссаре» способны обеспечить до 20% потребности российского рынка в материнских платах. Потенциальным заказчиком выступил один из крупнейших российских производителей IT-оборудования.

«Моссар» (входит в холдинговую компанию «Инкотекс») специализируется на производстве счетчиков электроэнергии, светодиодных светильников, контрольно-кассовых машин и электронных весов. В мае прошлого года из-за нехватки импортных комплектующих «Моссар» стал испытывать трудности. Однако в июле 2022-го «Инкотекс» закрыл свои производства в Калининградской области и Москве и начал переводить мощности в Маркс. Отмечалось, что на предприятии планируется наладить выпуск планшетов.