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Производство

На базе НПФ «Моссар» в Марксе открылось новое контрактное производство электронных модулей

 © news.sarbc.ru

На базе НПФ «Моссар» в Марксе открылось новое контрактное производство электронных модулей для российских производителей потребительской электроники. Об этом рассказали в пресс-службе министерства промышленности и энергетики Саратовской области. Общий объем инвестиций в производственную линию составил около 300 млн руб. Для выпуска сложной электронной продукции на предприятии реконструировали корпус площадью 4,7 тыс. кв.м. Это позволило создать около 100 новых рабочих мест.

В сентябре прошлого года говорилось, что речь идет о материнских платах. По информации предприятия, ближайшие аналоги этой продукции ранее поставлялись из Китая, Тайваня, Вьетнама. Мощности производства на «Моссаре» способны обеспечить до 20% потребности российского рынка в материнских платах. Потенциальным заказчиком выступил один из крупнейших российских производителей IT-оборудования.

«Моссар» (входит в холдинговую компанию «Инкотекс») специализируется на производстве счетчиков электроэнергии, светодиодных светильников, контрольно-кассовых машин и электронных весов. В мае прошлого года из-за нехватки импортных комплектующих «Моссар» стал испытывать трудности. Однако в июле 2022-го «Инкотекс» закрыл свои производства в Калининградской области и Москве и начал переводить мощности в Маркс. Отмечалось, что на предприятии планируется наладить выпуск планшетов.
Источник: https://news.sarbc.ru/main/2023/08/04/288390.html

Саратовская область, Моссар, электроника
  • Jorjio774 Jorjio774
    04.08.2311:44:28

    Отличная новость    Процесс идёт

    #1266507
    • Нет аватара tumanov79
      04.08.2317:37:56

      Теперь и счетчики электроэнергии будут на производиться на базе отечественной ЭКБ!

      #1266550
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