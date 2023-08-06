Двигателестроители в Самаре открыли новое конструкторское бюро

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В Самаре открылось новое объединённое конструкторское бюро двигателестроительного завода «ОДК-Кузнецов». Именно сюда придут работать выпускники образовательного проекта «Крылья Ростеха», запущенного в Самарском университете им. Королева. Завод набирает студентов-целевиков: в этом году выделено сорок бюджетных мест для будущих конструкторов ракетных и авиационных двигателей и двадцать — для технологов.

— Технологов мы набираем впервые, — отметил генеральный конструктор «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин. — Нам требуется 200-250 конструкторов и 100-150 технологов. До недавнего времени объем целевого обучения специалистов по этим направлениям был существенно меньше потребностей.

Студенты обучаются по расширенной программе. Первокурсники будут получать знания как по традиционным для двигателистов дисциплинам, так и по новым программам — 3D-моделированию и программированию. Наряду с теорией они сразу приобретают производственные навыки. Ежемесячная стипендия по целевой программе — 20-35 тыс. рублей.

Портфель заказов предприятия забит до 2030 года — как на модернизацию имеющихся двигателей, так и на создание новых агрегатов. Поэтому заводу остро требуются конструкторы нового поколения.

— Сейчас все проектирование идет «в цифре», — говорит Павел Чупин. — Поэтому инфраструктура представлена самыми современными вычислительными системами и лучшим программным обеспечением. Проблема с кадрами актуальна сегодня для всей машиностроительной отрасли. Но условия, которые мы создаем, становятся конкурентоспособными для молодых специалистов.

По словам генерального конструктора, на разработку двигателя сегодня заказчики дают очень короткий срок — 4-5 лет, тогда как раньше в разы больше. Цифровизация делает процесс более быстрым и снижает итоговую себестоимость. Поэтому зачастую те специалисты, которые готовы напряженно трудиться, двигаются по карьерной лестнице очень быстро. Как подтверждение этих слов: половина сотрудников ОКБ — молодежь 30-35 лет. В том числе многие из них занимают руководящие позиции.