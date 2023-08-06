Компания «КЕРАМАКС» запустила вторую линию по производству керамического флюса

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Компания «КЕРАМАКС» запустила вторую дополнительную линию по производству керамического флюса на заводе в Челябинской области. Благодаря реализации проекта производственные мощности предприятия возрастут на 80% и составят порядка 16 000 тонн сварочных флюсов ежегодно.

Инвестиции в проект составили более 300 млн рублей собственных средств.

Новая линия начала выпуск керамического флюса уже 26 мая. Ориентировочно в конце лета вторая линия выйдет на плановую производительность — 750 тонн ежемесячно.

«Вторая линия» — это не единственный текущий проект в компании «КЕРАМАКС». В рамках долгосрочной стратегии развития компании до 2025 года будут реализованы и другие проекты. В дальнейшем развитие получат такие проекты как научно-техническое предприятие «КЕРАМАКС ИНЖИНИРИНГ», высокотехнологичная современная аттестационная лаборатория «СВАРСТАНДАРТ», производство сварочной проволоки.

«В ближайшее время будет реализован проект „КЕРАМАКС ЭЛЕКТРА“ — предприятие по производству сварочных электродов, производственной мощностью более 25 000 тонн в год», — рассказал Основатель компании «КЕРАМАКС» Артём Андреевич Комаров.

Таким образом, компания поступательно реализует собственный долгосрочный план развития и стратегию технологической независимости, а также гарантирует российским промышленникам качественный сварочный флюс.

На сегодняшний день предприятие «КЕРАМАКС» является одним из ведущих производителей сварочных материалов и технологий соединений в России.

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