Сухопутный коридор в Крым полностью обеспечен мобильной связью

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Оператор «+7Телеком» ввел в эксплуатацию базовые станции на территории ДНР, что позволило обеспечить полноценной сотовой связью следующих по Приазовью в Крым автотуристов. Об этом сообщается в телеграм-канале оператора.

«Оператор +7Телеком обеспечил мобильной связью северный маршрут в Крым, который проходит через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Протяженность пути составляет более 350 км. К уже действующим в Херсонской и Запорожской областях, где оператор работает уже более года, в эфир выведены базовые станции в Новоазовске вдоль трассы в сторону Таганрога, в селе Безыменное между Мариуполем и Новоазовском», — сказано в сообщении.

Отмечается, что новые объекты установлены в поселке Мангуш, близлежащем Камышеватом и Агробазе, селе Лебединское. «В новой сети действует большинство российских операторов, в том числе „большая четверка“, в рамках текущих межоператорских соглашений», — добавили в компании.

+7Телеком обеспечивает мобильной связью и интернетом, преимущественно, жителей Херсонской и Запорожской областей. Работает в стандартах второго и четвертого поколения (2G и 4G). В конце мая компания заявила о намерениях зайти на рынок ДНР и ЛНР.