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Города и сёла России

В Орловской области благоустроили парк

 © orel-region.ru

В поселке Кромы Орловской области открыли Укромный парк «Земля вятичей». На его благоустройство было выделено 70 млн рублей. Проект реализован в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

В парке оборудовали памп-треки и скейт-площадку. Также установлены беседки и качели. Кроме того, в парке появился детский городок.

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru
Источник: http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=33966

Орловская область, благоустройство
  • Нет аватара losla
    09.08.2310:55:36

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     © midural.ru

     © midural.ru

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