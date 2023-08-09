В Орловской области благоустроили парк

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В поселке Кромы Орловской области открыли Укромный парк «Земля вятичей». На его благоустройство было выделено 70 млн рублей. Проект реализован в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

В парке оборудовали памп-треки и скейт-площадку. Также установлены беседки и качели. Кроме того, в парке появился детский городок.

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru