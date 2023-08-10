«Октава ДМ»: новый микрофон МД-307

В сентябре компания «Октава Дизайн и Маркетинг» представит на выставке Light + Audio Tec продукт из линейки проводных концертных микрофонов — динамическую модель МД-307.

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Серийное производство микрофона начнется в третьем квартале 2023 года. Открыт предзаказ на российскую новинку.

Октава МД-307 — динамический микрофон с кардиоидной характеристикой направленности. Новый микрофон создан для работы на сцене, может также использоваться для студийной записи речи, вокала и музыкальных инструментов, на презентациях, докладах и репетициях.

«На развитие креативной экономики в России сегодня крайне негативно влияет дефицит звукового оборудования для технического оснащения концертных площадок. Есть сложности с обеспечением техникой профильных творческих вузов и школ искусств, ключевых культурных учреждений. В этих условиях мы продолжаем разработку, и клиенты дают нам положительную обратную связь по импортозамещенным нами новинкам: вокальной радиосистеме, вокальным концертным микрофонам и студийному оборудованию. Гарантированный сервис, короткие сроки поставки и команда технической поддержки оказались сегодня очень кстати. Российские микрофоны по качеству, цене и условиям продажи превосходят импортные аналоги», — сообщила генеральный директор R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

К особенностям микрофона Октава МД-307, которые пользователи выявили во время тестов, относятся качественный звук, удобная посадка в руке и универсальность в использовании. Помимо вокала и речи он подходит для записи клавишных, духовых, струнных и ударных инструментов.

Кардиоидная характеристика направленности обеспечивает защиту от возникновения обратной связи за счет отсечения посторонних шумов, направленных с противоположной стороны от источника звука.

Микрофон имеет эффективную амортизацию капсюля, что предотвращает распространение акустических шумов при перекладывании рукояти в ладони или из руки в руку. Эргономичный и ударопрочный корпус из алюминия обеспечивает устойчивость МД-307 к повреждениям. Вес модели всего 210 граммов.

«Звучание нашего нового микрофона отличается от ранней модели МД-305, которая снята с производства. Звук стал более ярким и сбалансированным. Рабочий диапазон частот модели МК-307 составляет от 50 до 18 000 Гц. Чувствительность по свободному полю на частоте 1000 Гц не менее 2 мВ/Па. Уровень предельного звукового давления 122 дБ», — рассказал ведущий инженер-испытатель R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг» Павел Бельков.

Дизайн микрофона МД-307 — логическое продолжение оформления микрофонной линейки «Октава». Плавные и стремительные линии корпуса являются отсылкой к лучшим историческим моделям бренда. Микрофон снабжен ветрозащитным колпачком и упакован в фирменный чехол.

За почти столетнюю историю «Октава» стала признана и в России, и за рубежом. Раньше в микрофоны компании пели Майя Кристалинская и Владимир Высоцкий. Сейчас — Юрий Музыченко, Хор Турецкого, Лариса Долина, Леонид Агутин, Бурито, Клава Кока, Найк Борзов и многие другие российские звезды.