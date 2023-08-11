«Калашников»: САО «Лотос»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ») представит на МВТФ «Армия-2023» 120-мм перспективное самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» для Воздушно-десантных войск.

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Впервые САО «Лотос» было показано в ходе МВТФ «Армия-2019» как прообраз боевой машины.

«Сейчас — это образец, прошедший предварительные испытания более чем по 130 видам проверок. В том числе: стационарные и специальные испытания; испытания стрельбой и транспортированием, эргономическую экспертизу и оценку надежности, а также климатические испытания. В ходе стрельбовых испытаний, например, проводились проверки на максимальную дальность стрельбы, выполнение огневых задач в режиме „одновременный огневой налёт“ и так далее», — сообщил временный генеральный директор предприятия Антон Семеняко.

В ЦНИИТОЧМАШ напомнили, что «Лотос» создается для замены в артиллерийских подразделениях и частях ВДВ САО «Нона», состоящей на вооружении с 1981 года, в разработке которой непосредственное участие принимало АО «ЦНИИТОЧМАШ».

В ходе предварительных испытаний «Лотос» показал, что в 1,5 раза превосходит САО «Нона-СМ» по дальности стрельбы штатными осколочно-фугасными снарядами, по возимому боезапасу и по интегральному показателю могущества основного осколочно-фугасного снаряда. Кроме того, новая разработка оборудована автоматизированными приводами наведения, обеспечивающими повышение скорости и точности наведения орудия; механизированными укладками боеприпасов, облегчающими и ускоряющими работу заряжающего; имеет существенно более высокий уровень броневой защиты боевого расчета, круговое вращение башни обеспечивает ведение огня в диапазоне ± 360 градусов по горизонту и имеет ряд других существенных преимуществ по сравнению с «Нона-СМ».

На сегодняшний день ведутся мероприятия по устранению замечаний, полученных в ходе предварительных испытаний, и подготовке двух опытных образцов для государственных испытаний, начало которых запланировано на осень.