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Армия и Флот

«Калашников»: САО «Лотос»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ») представит на МВТФ «Армия-2023» 120-мм перспективное самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» для Воздушно-десантных войск.

 © kalashnikovgroup.ru

Впервые САО «Лотос» было показано в ходе МВТФ «Армия-2019» как прообраз боевой машины.

«Сейчас — это образец, прошедший предварительные испытания более чем по 130 видам проверок. В том числе: стационарные и специальные испытания; испытания стрельбой и транспортированием, эргономическую экспертизу и оценку надежности, а также климатические испытания. В ходе стрельбовых испытаний, например, проводились проверки на максимальную дальность стрельбы, выполнение огневых задач в режиме „одновременный огневой налёт“ и так далее», — сообщил временный генеральный директор предприятия Антон Семеняко.

В ЦНИИТОЧМАШ напомнили, что «Лотос» создается для замены в артиллерийских подразделениях и частях ВДВ САО «Нона», состоящей на вооружении с 1981 года, в разработке которой непосредственное участие принимало АО «ЦНИИТОЧМАШ».

В ходе предварительных испытаний «Лотос» показал, что в 1,5 раза превосходит САО «Нона-СМ» по дальности стрельбы штатными осколочно-фугасными снарядами, по возимому боезапасу и по интегральному показателю могущества основного осколочно-фугасного снаряда. Кроме того, новая разработка оборудована автоматизированными приводами наведения, обеспечивающими повышение скорости и точности наведения орудия; механизированными укладками боеприпасов, облегчающими и ускоряющими работу заряжающего; имеет существенно более высокий уровень броневой защиты боевого расчета, круговое вращение башни обеспечивает ведение огня в диапазоне ± 360 градусов по горизонту и имеет ряд других существенных преимуществ по сравнению с «Нона-СМ».

На сегодняшний день ведутся мероприятия по устранению замечаний, полученных в ходе предварительных испытаний, и подготовке двух опытных образцов для государственных испытаний, начало которых запланировано на осень.
Источник: https://kalashnikovgroup.ru/news/ka...edstavit_sao_-lotos-_na_-armii-2023

армия, артиллерия, перспективные САО, САО «Лотос», «ЦНИИТОЧМАШ», «Калашников»
  • alex4spb alex4spb
    11.08.2312:54:17

    Дополню.

    «Лотос» имеет массу не более 18 т, максимальная скорость — 70 км/ч, запас хода — не менее 500 км. Боевой расчет машины состоит из 4 человек, скорострельность — 6-8 выстрелов в минуту.

    #1266997
  • Нет аватара kissinger87
    11.08.2314:25:23

    Будьте добры, кто в курсе, подскажите, чем САУ отличается от САО?

    #1267009
    • alex4spb alex4spb
      11.08.2314:59:48

      лучше всего это расписано в энциклопедии:

      https://old.big...ce/text/3531343

      #1267010
    • Jorjio774 Jorjio774
      11.08.2315:30:35

      Это ответ от знакомого артиллериста:

      Если я ничего не путаю, это про одно и тоже. Только САУ — это из времени ВОВ (как правило, орудие ставили на танковую базу, СУ-100, СУ-122…). САО — современное название современных систем уже нашего времени (МСТА-С, 2С1, Нона…)..

      В целом, оно согласуется с энциклопедией. Но, как всегда, есть терминологическая путаница (МСТА-С, почти всегда, упоминается как САУ).

      Итого: это одно и тоже.

      Отредактировано: Jorjio774~15:31 11.08.23
      #1267012
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