«Автодор» запустил движение по новой транспортной развязке трассы М-1 к парку «Патриот»

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11 августа запущено движение по новой транспортной развязке на 59-м км трассы М-1 «Беларусь» в Одинцовском районе Московской области.

Работы по строительству вела госкомпания «Автодор» с августа 2022 года. Открытие новой транспортной петли обеспечит более удобный и быстрый заезд в парк «Патриот» из Москвы.

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Запуск движения состоялся в преддверии ежегодного военно-технического форума «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа. В состав участка протяженностью 5,7 км входят переходно-скоростные полосы основного хода трассы М-1, путепровод и 7 съездов.

Строительство транспортной развязки началось в августе прошедшего года и должно было завершиться в декабре 2023 года. Однако в соответствии с поручением наблюдательного совета компании «Автодор» работы велись опережающими темпами.

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