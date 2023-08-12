Новости благоустройства территорий

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Территория Нижегородской ярмарки

Еще несколько лет назад площадь Нижегородской ярмарки была полузакрытым, выключенным из городской жизни пространством: по периметру — забор, на площади — старые павильоны и стоянка автодилера. К 800-летию Нижнего Новгорода территории ярмарки решили вернуть статус одной из главных площадок всероссийских выставок, общегородских мероприятий, да и просто сделать ее любимым и популярным у горожан и туристов местом.

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Реновация набережной Кускова в Тотьме

Проект развития набережной в центре Тотьмы победил во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в 2019 году. Основой концепции стали богатое культурное и архитектурное наследие Тотьмы, городка с огромным количеством музеев и памятников, и необходимость раскрыть потенциал реки Сухоны

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«Сияние на Угре» в городе Юхнов

Красивейшее место Юхнова — «Городок» — обрел необходимую инфраструктуру, которая не только поможет сохранять природную чистоту и красоту берега, подчеркивает особенности истории города, но и позволяет ему конкурировать и налаживать связи с другими центрами притяжения путешественников и активных туристов в Калужской области.

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Благоустройство сквера семьи Аксаковых в Самаре

Сквер, посвященный семье Аксаковых и сказке «Аленький цветочек», был разбит в 2020 году к 200-летию со дня рождения Григория Аксакова, сына писателя и почетного гражданина Самары.

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Дом Тотана Кузембаева

Если кто-то вдруг полагал, что последний авангардный дом из дерева построил Мельников, пусть возрадуется: подлинные мастера архитектуры и сегодня находят чем удивить. Новый собственный дом одного из самых известных российских архитекторов до того неожиданен, что его хочется осознавать и разгадывать, как сложную философскую теорию или интригующую головоломку. Не бином Ньютона — но «бином Тотана», в котором от перестановки слагаемых меняется буквально все.

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