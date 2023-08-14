«Калашников» представил журналистам обновленный АК-19

АО «Концерн «Калашников» впервые представил пулу российских журналистов автомат АК-19 в исполнении с коротким стволом.

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Презентацию изделия провел главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев.

По сравнению с базовой моделью 2019 года, в конструкцию АК-19 были внесены существенные изменения. Это и укороченный ствол, и двусторонний переводчик огня, который хорошо зарекомендовал себя при эксплуатации АК-12, ППК-20, и ряд других изменений. Фактически, речь идет о целой линейке автоматов АК-19.

«Сегодня мы впервые представляем вам вариант исполнения с коротким стволом и двусторонним переводчиком огня, — рассказывает Сергей Уржумцев. — Дело в том, что в настоящее время на мировом рынке оружия высока потребность именно в компактных моделях. Не скрою, что данный автомат разрабатывается нами именно с прицелом на экспортные контракты. Вместе с тем, и на российском внутреннем рынке мы отчетливо видим спрос на подобные модели у силовых структур и правоохранительных органов. Мы расцениваем перспективы данного изделия как весьма многообещающие. Кстати, это — полностью наша инициативная разработка, она ведется исключительно за счет собственных средств концерна».

Презентация прошла в рамках ежегодного традиционного Кубка военкора, который «Калашников» организует для журналистов, специализирующихся в освещении работы ОПК России. Представители СМИ получили возможность испытать указанные изделия в деле в галерее стрелкового центра «Калашников» в парке «Патриот».

Основные конструктивные и баллистические характеристики автомата (параметры справочные).

Калибр, мм — 5,56 (5,56*)

Число нарезов, шт. — 4 (4*)

Прицельная дальность, м — 400

Темп стрельбы, выстрелов/мин. — 700

Начальная скорость пули патрона RS101, м/сек — 820±20

Масса автомата без магазина, штыка-ножа, ремня ружейного и принадлежности в сборе, кг — 3,3

Вместимость магазина, патронов — 30

Масса магазина, кг — 0,22

Масса ПМС, кг., — не более 0,8

Длина автомата, мм,

— в боевом положении

— от 740 до 800- со сложенным прикладом

— 560- в боевом положении с ПМС — от 895 до 955

Величина регулировки длины приклада, мм — 60

Длина ствола, мм — 290