ООО «ТМХ-Электротех» изготовил два первых опытных образца тягового синхронного генератора ГТСН-3150

ООО «ТМХ-Электротех» (входит в состав компании «ТМХ-Энергетические решения») изготовил два первых опытных образца тягового синхронного генератора ГТСН-3150 для магистрального грузового тепловоза 3ТЭ30Г.

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Перспективные тепловозы повышенной мощности семейства ТЭ30 будут изготавливаться на Брянском машиностроительном заводе для восточного полигона.

Один из опытных образцов ГТСН-3150 передан для проведения предварительных испытаний в АО «ВЭлНИИ» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг»), цель которых определить соответствие параметров и характеристик генератора требованиям конструкторской документации и технического задания. Второй опытный образец направлен на АО «Коломенский завод» (также входит в состав ТМХ) для отладки газодизель-генератора 16ГДГ220 и далее для установки на опытный тепловоз 3ТЭ30Г.

Новый генератор ГТСН-3150 спроектирован конструкторами ООО «ТМХ Инжиниринг». В отличие от своего ближайшего аналога (ГТСН-2800) данный тип генераторов имеет большую мощность и рассчитан не только для питания тяговых двигателей, но и для энергообеспечения всех систем локомотива, а также запуска дизеля. Кроме этого, впервые в конструкции генераторов введен датчик температуры подшипника. Он предназначен для оперативного контроля состояния подшипникового узла генератора. В случае превышения температуры узла выше заданных значений система управления тепловоза полностью останавливает дизель во избежание критических повреждения генератора от разрушения подшипника.

Освоение выпуска новой техники в «ТМХ-Электротех» ведется в рамках внутрихолдинговой кооперации и является частью программы обеспечения технологического суверенитета страны.

До конца 2023 года на предприятии будет выпущено еще два опытных образца ГТСН-3150.