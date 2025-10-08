В Нижнем Новгороде разработано КРУ 35кВ нового поколения
Комплектные распределительные устройства (КРУ) с нижним расположением выкатного элемента — это стандарт для ячеек среднего напряжения в 70-90х годах прошлого века. Иностранные и российские производители давно производят ячейки на напряжение 6/10кВ со средним расположением выкатного элемента. Но только лидирующие иностранные компании относительно недавно начали внедрять это для ячеек на 35кВ.
Нижегородская компания АРУМ — первым из российских производителей промышленного электротехнического оборудования разработала и начала производство ячеек КРУ на 35кВ со средним расположением ВЭ.
При разработке конструкторской документации были использованы 12 патентов РФ. Это оригинальное решение с рядом технических преимуществ.
В компании АРУМ уверены, что в России может и должно разрабатываться и производится современное, передовое оборудование на уровне мировых лидеров индустрии.
