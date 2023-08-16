В Екатеринбурге завершено благоустройство Солнечных аллей

© midural.ru

В Екатеринбурге полностью завершено комплексное благоустройство Солнечных аллей в микрорайоне Солнечный рядом с Губернаторским лицеем и Центром художественной и эстетической гимнастики.

Работы по благоустройству велись два года, в результате было высажено около 300 деревьев, более 10 тысяч кустарников, свыше 5,3 тысячи летних растений и более 4,4 тысячи миксбордеров — цветников из смешанных растений разных размеров и оттенков, расположенных многоярусно. Для растений предусмотрена специальная система полива, а деревья вечером красиво подсвечиваются. Кроме того, здесь установили информационные блоки, рассказывающие о видах высаженных растений.

© midural.ru

В Солнечных аллеях уложено более 9 тысяч квадратных метров плитки и более 1,2 тысячи квадратных метров террасной доски, установлены деревянные шезлонги и более 100 скамеек. Оборудованы места для велопарковок и парковок для колясок. Под деревянным стильным навесом обустроена детская песочница, установлены столы для пинг-понга и широкие качели для всей семьи, защищённые от солнца и дождя беседки.

© midural.ru

Аллея проходит вдоль Губернаторского лицея, строительство которого завершается в этом году, рядом с новым современным Центром художественной и эстетической гимнастики и детским садом «Солнечный лучик». Вся территория освещена и находится под видеонаблюдением. Для удобства жителей и гостей Екатеринбурга вдоль Солнечных аллей установлено 29 информационных указателей.

На реализацию проекта в общей сложности было направлено свыше 232,7 миллиона рублей.

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru