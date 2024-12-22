Новости благоустройства в Свердловской области

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Благоустроенный парк Талицкий открылся в Реже

В Реже в микрорайоне Гавань открылся парк Талицкий. Его благоустройство началось в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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Теперь горожане смогут проводить время на благоустроенной набережной, гулять с детьми на детских площадках, отдыхать среди малых архитектурных форм и тематических площадок, устраивать пикники на свежем воздухе среди деревьев в зеленых зонах.

Ранее территория, отведенная под парк, пустовала, однако в микрорайоне требовалось место для досуга и отдыха. Мнение о том, что парк необходим, выразили жители, поскольку подобных площадок в этой части города не было. Всего в 2023 году в голосовании по благоустройству территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие более 9,5 тыс. режевлян.

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