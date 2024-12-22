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termometrix 22 декабря 2024, 19:09 Города и сёла России

Новости благоустройства в Свердловской области

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 © све.рф

Благоустроенный парк Талицкий открылся в Реже

В Реже в микрорайоне Гавань открылся парк Талицкий. Его благоустройство началось в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

 © све.рф

Теперь горожане смогут проводить время на благоустроенной набережной, гулять с детьми на детских площадках, отдыхать среди малых архитектурных форм и тематических площадок, устраивать пикники на свежем воздухе среди деревьев в зеленых зонах.

Ранее территория, отведенная под парк, пустовала, однако в микрорайоне требовалось место для досуга и отдыха. Мнение о том, что парк необходим, выразили жители, поскольку подобных площадок в этой части города не было. Всего в 2023 году в голосовании по благоустройству территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие более 9,5 тыс. режевлян.

В Качканаре прошло торжественное открытие «Аллеи спорта»

 © све.рф

 © све.рф

В Асбесте открылся обновленный парк культуры и отдыха «Огненная саламандра»

 © xn--b1ag8a.xn--p1ai

 © xn--b1ag8a.xn--p1ai

 © xn--b1ag8a.xn--p1ai

 © xn--b1ag8a.xn--p1ai

 © xn--b1ag8a.xn--p1ai

В Ивделе открыли спортивную и детскую площадки в центре города

 © све.рф

 © све.рф

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Источник: https://све.рф/news/27937

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