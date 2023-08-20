Опубликованы первые фото российского смартфона «Р-ФОН»
Обнародованы первые фотографии российского смартфона «Р-ФОН» с операционной системой, их распространил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Основные характеристики нового смартфона: диагональ дисплея 6,7 дюйма, оперативная память 8 Гб, встроенная память 128 Гб, основная камера 50 Мп, батарея 5000 мАч, слот под две симки, датчик отпечатка пальца, WiFi, NFC, Bluetooth.
«Р-ФОН» планируется производить в Зеленограде, его намерены позиционировать как смартфон для массового пользователя.
Он указал, что часть комплектующих для телефона будут закупать за рубежом, но производства смартфонов с такой локализацией в России еще не было. На самом устройстве будет надпись Made in Russia.
Зыков уточнил, что «РОСА Мобайл» работает на базе Linux, она представляет собой нечто среднее между iOS и Android внешне. ОС имеет совместимость с Android-приложениями. Официальный анонс смартфона держится в секрете, выход на рынок планируется в 2024 году.
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