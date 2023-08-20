Добавить статью
Лого Сделано у нас
Фотофакты

Опубликованы первые фото российского смартфона «Р-ФОН»

 © the-geek.ru

Обнародованы первые фотографии российского смартфона «Р-ФОН» с операционной системой, их распространил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Основные характеристики нового смартфона: диагональ дисплея 6,7 дюйма, оперативная память 8 Гб, встроенная память 128 Гб, основная камера 50 Мп, батарея 5000 мАч, слот под две симки, датчик отпечатка пальца, WiFi, NFC, Bluetooth.

«Р-ФОН» планируется производить в Зеленограде, его намерены позиционировать как смартфон для массового пользователя.

Он указал, что часть комплектующих для телефона будут закупать за рубежом, но производства смартфонов с такой локализацией в России еще не было. На самом устройстве будет надпись Made in Russia.

Зыков уточнил, что «РОСА Мобайл» работает на базе Linux, она представляет собой нечто среднее между iOS и Android внешне. ОС имеет совместимость с Android-приложениями. Официальный анонс смартфона держится в секрете, выход на рынок планируется в 2024 году.
Источник: https://vz.ru/news/2023/8/17/1226143.html?ysclid=llf4knj8q4928862972

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

смартфон, ОС «РОСА Мобайл»
  • Великоросс Великоросс
    20.08.2313:23:29

    Даже и не знаю. По такой цене за такой телефон… Ниже 40, то это сколько?    

    Надеюсь хоть экран ОЛЕД?

    По данным Hi-Tech Mail.ru, смартфон крайне напоминает бюджетные аппараты из Китая, которые крайне похожи друг на друга. Не беремся утверждать, но шанс того, что это «болванка» из Китая, все же есть. Хотя ценник у «Р-ФОН» далеко не бюджетный.

    Выход «Р-ФОН» на потребительский рынок запланирован на 2024 год. Первыми аппарат и доступ к ОС получат корпоративные клиенты и госсектор (уже в 2023 году). Стоимость смартфона — «ниже 40 000 рублей». Именно так заявил Владимир Зыков.

    https://hi-tech...na-rosa-mobile/

    Отредактировано: Великоросс~13:24 20.08.23
    #1267428
  • Е.Юрий Е.Юрий
    20.08.2316:06:21

    На самом деле кто хоть раз разбирал телефон убедился, что устройство его далеко не самое сложное. Чтобы конкурировать с китайскими бюджетными телефонами нужно привнести что-то новое — либо в плане оформления, материалов, цвета, либо добавлением функций например завод Монокристалл делает прекрасные искусственные сапфиры, которые экспортируют и ставят на теже «огрызки» и не только. У нас много алюминия — можно делать красивые корпуса. Только так и не иначе. И обязательное условие входа на рынок это ценовой демпинг. У нас уже есть плохой опыт с етафоном — нельзя наступать на те же грабли, особенно в плане цены и обслуживания.

    #1267432
  • rvk rvk
    20.08.2317:11:22

    ОН же в китае сделан

    #1267434
  • Макс Кнутов Макс Кнутов
    20.08.2317:24:56

    Он указал, что часть комплектующих для телефона будут закупать за рубежом

    Часть, это 99% комплектующих из Китая )

    В России только сборка, больше ничего Россия не осилит.

    На самом устройстве будет надпись Made in Russia.

    Слово «импортозамещение» пора добавить в словарь русского мата.

    Шильдик «сделано в России» на китайском товаре, это зашквар.

    #1267435
    • Дмитрий Соболев Дмитрий Соболев
      20.08.2318:06:30

      Судя по вашему посту самостоятельная разработка и развёртывание производства высокотехнологичной продукции конкурентоспособной с результатами научно-технологичного развития всего мира и изготавливаемой в миллиардных количествах на общей производственной площадке в Китая для вас задача совершенно тривиальная. Только вот реальность сейчас такова что «зашкварами» вы обозвали очень многих ведущих мировых производителей не только мобильной электроники. И отнюдь не Россия причина такой ситуации.

      Отредактировано: Дмитрий Соболев~18:07 20.08.23
      #1267436
    • Дима Понамарев Дима Понамарев
      20.08.2318:31:48

      Да даже если 1% локализации это уже неплохо

      #1267437
  • Sniper_78 Sniper_78
    20.08.2318:42:38

    Пофиг на железо. Оно сейчас у всех производителей мобильных устройств китайское. Никого же не напрягает в США что Айфон целиком и полностью произведён в Китайской республике? И только у нас в стране какие-то анальные боли по этому вопросу. В этом смарте российская ОС построенная на российском же дистрибутиве Линукс. То есть мозги свои в прямом и переносном смысле. И это главное!

    А железо… откуда ему взяться-то здесь и сейчас? Раньше 2025 года вряд ли что вообще появится. А процессоры так и того позже. Что, сидеть теперь на попе ровно и дожидаться?

    Отредактировано: Sniper_78~18:43 20.08.23
    #1267438
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      20.08.2319:06:45

      Кибербезопасность в том числе смартфонов становится все более серьезной проблемой — вплоть до уровня государственной безопасности.

      Поэтому свои смартфоны крайне нужны. Самое главное тут «мозги» — свой софт. И эта разработка заслуживает поддержки.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~19:07 20.08.23
      #1267439
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,