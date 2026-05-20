Компания «Аквариус» в рамках ЦИПР 2026 объявила о запуске в серийное производство обновленного защищенного смартфона AQfone NS M12 (2026). Устройство ориентировано на использование в промышленности, полевых условиях и других сценариях, где обычные смартфоны подвержены риску повреждений из-за пыли, влаги и механических воздействий. Информация о новинке опубликована на официальном сайте компании.

Смартфон построен на системной плате собственной разработки «Аквариуса». Одной из ключевых особенностей устройства стала поддержка российских мобильных платформ, включая «Аврору», «Ред ОС М» и AQOS. Производитель позиционирует устройство прежде всего для государственных структур и корпоративных заказчиков, которым требуется совместимость с отечественным программным обеспечением.

AQfone NS M12 (2026) получил защищенный корпус с сертификацией IP68 и заявленной устойчивостью к падениям с высоты до 1,2 метра. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. В компании отмечают, что смартфон рассчитан на полный рабочий день в условиях выездной эксплуатации — например, в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и сервисных службах.

Устройство оснащено 6,67-дюймовым HD+ дисплеем, который предназначен для работы с навигацией, технической документацией и корпоративными приложениями. Смартфон также поддерживает работу в перчатках, что может быть востребовано при эксплуатации в холодную погоду или на производственных объектах.

AQfone NS M12 (2026) доступен в конфигурациях с 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 512 ГБ. Предусмотрена возможность расширения памяти картой microSD до 1 ТБ.

Среди дополнительных функций производитель выделяет аппаратные переключатели для отключения беспроводных модулей, камер и микрофонов. Также смартфон получил сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку питания.

В «Аквариусе» называют новую модель инструментом для обеспечения стабильной мобильной связи и доступа к данным в условиях, где надежность устройства важнее потребительских функций и тонкого корпуса.

https://hi-tech...ne-ns-m12-2026/

https://dzen.ru...g1dY1U4_3gzR2tp