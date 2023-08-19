В Калмыкии собрали рекордный урожай зерна в послесоветское время
По результатам зерноуборочной кампании калмыцкие хлеборобы получили рекордный урожай за послесоветское время — 817 тысяч тонн зерновых. В прошлом году они собрали 712 тысяч тонн, который также являлся рекордным.
Наибольший урожай был собран в республике в 1990 году — 862 тыс. тонн.
В хозяйствах всех категорий в этом году посеяли 245 тыс. га озимых зерновых и масличных культур, а также 40 тыс. га яровых культур. Посевная площадь с учетом многолетних трав прошлого года составила 300 тыс. га.
В этом году 507 хозяйств получили субсидии на растениеводство в размере 140 миллионов рублей. Наибольший урожай собрали в Яшалтинском районе. Здесь в конце сентября запускают семяочистительный завод.
Источник: https://www.zol.ru/n/39bf4
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20.08.2304:36:48