В Калмыкии собрали рекордный урожай зерна в послесоветское время

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По результатам зерноуборочной кампании калмыцкие хлеборобы получили рекордный урожай за послесоветское время — 817 тысяч тонн зерновых. В прошлом году они собрали 712 тысяч тонн, который также являлся рекордным.

Наибольший урожай был собран в республике в 1990 году — 862 тыс. тонн.

В хозяйствах всех категорий в этом году посеяли 245 тыс. га озимых зерновых и масличных культур, а также 40 тыс. га яровых культур. Посевная площадь с учетом многолетних трав прошлого года составила 300 тыс. га.

В этом году 507 хозяйств получили субсидии на растениеводство в размере 140 миллионов рублей. Наибольший урожай собрали в Яшалтинском районе. Здесь в конце сентября запускают семяочистительный завод.