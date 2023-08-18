Добавить статью
Лого Сделано у нас
Спортивные объекты

В Краснодаре после реконструкции открыт стадион «Динамо»

 © www.yugopolis.ru

Стадион «Динамо» в Краснодаре открыли после реконструкции.Стоимость работ составила приблизительно 2 млрд руб.

 © static.uwcdn.net

 © yuga.ru

 © livekuban.ru

 © tvkrasnodar.ru

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/EmnGr5DvBhQ

 © static.uwcdn.net

 © static.uwcdn.net

 © static.uwcdn.net

 © static.uwcdn.net

 © static.uwcdn.net

 © static.uwcdn.net

 © static.uwcdn.net

 © static.uwcdn.net

 © static.uwcdn.net

 © static.uwcdn.net

 © static.uwcdn.net

 © static.uwcdn.net

 © static.uwcdn.net

 © static.uwcdn.net

 © static.uwcdn.net
Источник: https://www.yugopolis.ru/galleries/...dare-otkryli-stadion-dinamo-163503#

спортивные объекты, реконструкция, Краснодарский край
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,