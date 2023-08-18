В Краснодаре после реконструкции открыт стадион «Динамо»
Стадион «Динамо» в Краснодаре открыли после реконструкции.Стоимость работ составила приблизительно 2 млрд руб.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/EmnGr5DvBhQ
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